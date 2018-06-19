Bebek arabasında şüpheli çanta paniği

ANTALYA Cumhuriyet Caddesi üzerinde içinde çanta bulunan bebek arabası bırakan türbanlı bir kadın, daha sonra olay yerinden ayrıldı. Polis, bomba ihtimaline karşı çalışma başlattı. Antalya'da türbanlı bir kadın, Cumhuriyet Meydanı'nın hemen yanındaki Cumhuriyet Caddesi'nde bebek arabası içinde çanta bırakarak olay yerinden ayrıldı. Durumu fark edenlerin haber vermesi üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Ekipler bölgeyi araç ve yaya trafiğine kapattı, tramvay seferleri durduruldu. Meydana yaklaşık 20 metre mesafedeki bebek arabasının içinde ne olduğu henüz belirlenemedi. Polis ekipleri MOBESE kayıtlarından, bebek arabası ve içindeki çantanın saat 12.19'da türbanlı bir kadın tarafından bırakıldığını, kadının olay yerinden tek başına uzaklaştığını belirledi. Ekipler bebek arabasını bırakan kadını bulmak için çalışma başlatırken, olay yerine bomba imha ekipleri sevk edildi.

