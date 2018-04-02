Bebek arabasıyla hırsızlık yaptıkları iddia edilen 2 kadın yakalandı

Mersin’de, bebek arabasıyla iş yerlerinden yankesicilik yöntemiyle hırsızlık yaptığı belirtilen Suriye uyruklu 2 kadın, polisin takibi sonucu suçüstü yakalandı.
Edinilen bilgiye göre, merkez Akdeniz ilçesi, Kuvayi Milliye Caddesi üzerinde, 2 kadının iş yerlerine girerek yankesicilik yöntemiyle hırsızlık yaptığı istihbaratı üzerine, Mersin İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği’ne bağlı güven timi ekipleri, çalışma başlattı. Şüphelileri cadde üzerinde tespit eden ekipler, şahısları izlemeye aldı. Bir süre şahısları takip eden ekipler, 2 kadını hırsızlık yapmak isterken suçüstü yakaladı. Kadınların bebek arabalarında yapılan aramada, çalıntı olduğu değerlendirilen çanta, çocuk terliği ve züccaciye eşyası bulundu.
Gözaltına alınan Melek M. ile Rahme A. emniyete götürüldü.
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