'Bebek bezi' cinayeti davasında flaş karar! Mahkeme beraat kararını bozdu!

İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 1. Ceza Dairesi, bebek bezi yüzünden tartışarak dayak yediği eşini bıçakla öldürdüğü gerekçesiyle yargılandığı yerel mahkemece "ceza verilmesine yer olmadığına" karar verilen Yasemin Kaymaklı'yı, "haksız tahrik altında eşini kasten öldürme" suçundan 15 yıl hapis cezasına çarptırdı.

İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 1. Ceza Dairesi'nde görülen duruşmaya, tutuksuz sanık Yasemin Kaymaklı ile taraf avukatları katıldı. Duruşmada, ölen Özkan Kaymaklı'nın yakınları da hazır bulundu.

Duruşmada kimlik tespitinin ardından savunmasını yapan sanık Yasemin Kaymaklı, suçlamayı kabul etmediğini belirterek, beraatini istedi.

AA'nın haberine göre ölen Özkan Kaymaklı'nın ablası Gönül Yaşar da, şikayetlerinin devam ettiğini belirterek, "Sanığın kasten öldürdüğünü düşünüyorum. Adaletinize güveniyorum." diye konuştu.

Duruşmada daha sonra Cumhuriyet Savcısı Ali Parlar, esas hakkındaki mütalaasını açıkladı. Mütalaada, ilk derece mahkemesine göre her ne kadar sanık hakkında eşini öldürme suçundan ceza verilmesine yer olmadığına karar verilmişse de, somut olayda meşru savunma hali için aranan koşulların mevcut olmadığı belirtildi.