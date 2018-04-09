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'Bebek bezi' cinayeti davasında flaş karar! Mahkeme beraat kararını bozdu!

YAŞAM HABERLERİ  | 09.04.2018 18:00 | Son Güncelleme

İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 1. Ceza Dairesi, bebek bezi yüzünden tartışarak dayak yediği eşini bıçakla öldürdüğü gerekçesiyle yargılandığı ilk derece mahkemesince "ceza verilmesine yer olmadığına" karar verilen Yasemin Kaymaklı'yı, 15 yıl hapis cezasına çarptırdı

İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 1. Ceza Dairesi, bebek bezi yüzünden tartışarak dayak yediği eşini bıçakla öldürdüğü gerekçesiyle yargılandığı yerel mahkemece "ceza verilmesine yer olmadığına" karar verilen Yasemin Kaymaklı'yı, "haksız tahrik altında eşini kasten öldürme" suçundan 15 yıl hapis cezasına çarptırdı.

İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 1. Ceza Dairesi'nde görülen duruşmaya, tutuksuz sanık Yasemin Kaymaklı ile taraf avukatları katıldı. Duruşmada, ölen Özkan Kaymaklı'nın yakınları da hazır bulundu.

Duruşmada kimlik tespitinin ardından savunmasını yapan sanık Yasemin Kaymaklı, suçlamayı kabul etmediğini belirterek, beraatini istedi.

AA'nın haberine göre ölen Özkan Kaymaklı'nın ablası Gönül Yaşar da, şikayetlerinin devam ettiğini belirterek, "Sanığın kasten öldürdüğünü düşünüyorum. Adaletinize güveniyorum." diye konuştu.

Duruşmada daha sonra Cumhuriyet Savcısı Ali Parlar, esas hakkındaki mütalaasını açıkladı. Mütalaada, ilk derece mahkemesine göre her ne kadar sanık hakkında eşini öldürme suçundan ceza verilmesine yer olmadığına karar verilmişse de, somut olayda meşru savunma hali için aranan koşulların mevcut olmadığı belirtildi.

Ölen Özkan Kaymaklı'nın savunmaya göre tava ve kemer ile saldırısına karşılık, eşi Yasemin Kaymaklı'nın bıçakla ikisi öldürücü mahiyette toplam 4 yara meydana getirdiği kaydedilen mütalaada, sanığın hakkında haksız tahrik hükmünün azami miktarda uygulanarak "haksız tahrik altında eşi kasten öldürme" suçundan 18 yıldan 24 yıla kadar hapisle cezalandırılması istendi.

Duruşmada son sözleri sorulan sanık Kaymaklı ise, "Böyle olmasını istemiyordum. Kimseyi bilerek ve isteyerek öldürmedim. Kendimi ve çocuğumu savundum. Beraatimi istiyorum." diye konuştu.

YEREL MAHKEMENİN KARARI KALDIRILDI

Kararını açıklayan ceza dairesi, sanık Yasemin Kaymaklı hakkında, Bakırköy 13. Ağır Ceza Mahkemesi'nce öldürme suçundan ceza verilmesine yer olmadığına dair kararın kaldırılmasına karar verdi.

Sanık Kaymaklı'nın eşini öldürdüğünün sabit görüldüğünü belirten ceza dairesi, sanığı önce "eşini kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırdı.

Sanığın eylemini haksız tahrik altında işlediği gerekçesiyle cezayı 18 yıla düşüren daire, sanık Kaymaklı'nın duruşmadaki hal ve tavırlarını da takdiri indirim nedeni sayarak cezayı 15 yıla indirdi.

Öte yandan ceza dairesi kararını, Yargıtay yolu açık olmak üzere oy çokluğuyla aldı.

Üye hakim Eray Utku ise ceza dairesinin kararına muhalefet şerhi koydu. Yerel mahkemenin sanık hakkındaki kararında hukuka aykırılık bulunmadığını belirten üye hakim Utku, çoğunluğun sanık hakkındaki mahkumiyet kararı verilmesi yönündeki görüşüne katılmadığını belirtti.

YEREL MAHKEME CEZA VERİLMESİNE YER OLMADIĞINA KARAR VERMİŞTİ

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede, Esenyurt'ta 10 Temmuz 2014'te sanık Yasemin Kaymaklı'nın eşi Özkan Kaymaklı ile tartıştığı, kendisini ve çocuğunu darbeden eşini ekmek bıçağıyla öldürdüğü belirtilmişti. İddianamede, sanık Yasemin Kaymaklı hakkında, ''yakın akrabayı kasten öldürme'' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istenmişti.

Davaya ilişkin kararını 4 Temmuz 2017'de açıklayan Bakırköy 13. Ağır Ceza Mahkemesi, sanık Yasemin Kaymaklı hakkında eşini öldürmek suçundan cezalandırılması istemiyle dava açılmışsa da sanığın meşru savunmada mazur görülebilecek heyecan, korku ve telaşla sınırı aşması sonucunda eylemi gerçekleştirdiğini göz önüne alarak ceza verilmesine yer olmadığına karar vermişti.

Kararla birlikte sanık Yasemin Kaymaklı tahliye edilmişti.

Yerel mahkemenin kararına tarafların itiraz etmesi üzerine dosyaya bakan İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 1. Ceza Dairesi, davanın yeniden görülmesi amacıyla duruşma günü vermişti.

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