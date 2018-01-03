HABER

Bebekli kadına sokak ortasında tekmeler attı!

YAŞAM HABERLERİ | 03.01.2018 00:20 | Son Güncelleme 4 saat önce

Van’da bir şahıs, sokak ortasında yanında bebeği bulunan kadına tekmeler attı.

Edinilen bilgiye göre, Van Bölge Eğitim Araştırma Hastanesi yakınında bir şahıs, hastane önünde pusette bebeği bulunan ve ağlayan kadının üzerine yürüyerek tekme attı.

Kadın ağlamaya devam ederken, şahıs ise tekme atmaya devam etti.

Kadının “tamam ayıptır” sözlerine rağmen şahıs, kadının üzerine yürüyerek şiddet göstermeye devam etti. Kucağına bebeğini alan kadın hastane önünden hızla ayrılırken, yaşanan anlar ise cep telefonu kamerası tarafından kaydedildi.

(İHA)

Eşini yüzünden bıçaklayıp, sosyal medyadan paylaşım yaptı
Eşinden şiddet gören kadının anlattıkları şoke etti: Ben ölmedim ama insanlık ölmüş
2017'de 409 kadın öldürüldü!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Van tekme kadına şiddet

En Çok Okunan Haberler

Bahar Öztan yeniden hastaneye kaldırıldı

Bahar Öztan yeniden hastaneye kaldırıldı

Meral Akşener'in bomba iddiasına AK Parti'den sert yanıt: Bu bir iç savaş çığırtkanlığıdır!

Meral Akşener'in bomba iddiasına AK Parti'den sert yanıt: Bu bir iç savaş çığırtkanlığıdır!

İsrail'den binlerce Afrikalıya uyarı: 3 ay içinde gitmezseniz, süresiz hapse atılacaksınız

İsrail'den binlerce Afrikalıya uyarı: 3 ay içinde gitmezseniz, süresiz hapse atılacaksınız

ABD İran'daki olaylar için harekete geçti!

ABD İran'daki olaylar için harekete geçti!

Maltepe'de korkunç olay! Zemin katta cesetleri bulundu

Maltepe'de korkunç olay! Zemin katta cesetleri bulundu

Mahir Ünal'dan Abdullah Gül'ü kızdıracak açıklama: AK Parti'nin kurucularından değil

Mahir Ünal'dan Abdullah Gül'ü kızdıracak açıklama: AK Parti'nin kurucularından değil

Okuyucu Yorumları 6 yorum
bu cahillikten nefret ediyorum ..cehalet vahsetide berqberinde getiriyor..
Yaratık !
o tekmeyi bir de bana atsana, ne diyeceğimi bilemiyorum sonuçta bir bayanin erkeğe gücü yetmez oda bunu bildiği için savunmasız kadıncağıza tekme atıyor vs vs.
Tek kelımeyle maganda ınsan müsveddesi
böyle mallarla kızlarınızı evlendirmeyin yazıktır kaçıncı yüzyılda yaşıyoruz bu videoyu cekenlerde bi bağırıp çağırmamışlar yazık
Allah belanı verir inşallah ayı oğlu ayı..
Diğer Haberler
Bir kadın cinayeti daha! Barışma teklifini reddedince kurşun yağdırdı

Bir kadın cinayeti daha! Barışma teklifini reddedince kurşun yağdırdı

Kamyonu kaşıkla çalıştırıp 120 bin liralık kablo çaldılar

Kamyonu kaşıkla çalıştırıp 120 bin liralık kablo çaldılar

İran karışınca Van tedirgin oldu!

İran karışınca Van tedirgin oldu!

Marmara bölgesinde 32 kişiyi internet üzerinden dolandıran şüpheliler yakalandı

Marmara bölgesinde 32 kişiyi internet üzerinden dolandıran şüpheliler yakalandı

Herkes paniklerken o bir anda bebeğe atıldı! Otobüs şoförü hayat kurtardı!

Herkes paniklerken o bir anda bebeğe atıldı! Otobüs şoförü hayat kurtardı!

Merdivenleri yol gibi kullandı! Görenler gözlerine inanamadı

Merdivenleri yol gibi kullandı! Görenler gözlerine inanamadı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.