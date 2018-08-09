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Bebek'teki ünlü nargile kafeye silahlı saldırı (1)

YAŞAM HABERLERİ  | 09.08.2018 23:22 | Son Güncelleme

BEBEKte bulunan ünlü nargile kafeye silahlı saldırı gerçekleştirildi.

Ertan KILIÇ-Ozan URAL/İSTANBUL,(DHA)-BEBEKte bulunan ünlü nargile kafeye silahlı saldırı gerçekleştirildi. Lüks bir cip ile olay yerine gelerek saldırıyı gerçekleştirdikleri belirtilen kişiler, saldırının ardından geldikleri ciple kaçtı. Olayda ölen ya da yaralanan olmazken kafe etrafındaki araçlara kurşun isabet etti. Polis olayla ilgili çalışma başlattı.

(FOTOĞRAF)

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