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Bedava tatil vaadiyle dolandırıldığını iddia eden adam soluğu adliyede aldı

YAŞAM HABERLERİ  | 13.03.2018 10:00 | Son Güncelleme

Bursa’da, bedava tatil vaadiyle bir termal otele 29 bin 750 liralık senet imzalayan F.D., dolandırıldığı iddiasıyla savcılığa suç duyurusunda bulundu.3 çocuk babası F.D., televizyondan gördüğü bir bal reklamıyla evine bal almak için sipariş verdi.

Bedava tatil vaadiyle dolandırıldığını iddia eden adam soluğu adliyede aldı

Bursa’da, bedava tatil vaadiyle bir termal otele 29 bin 750 liralık senet imzalayan F.D., dolandırıldığı iddiasıyla savcılığa suç duyurusunda bulundu.
3 çocuk babası F.D., televizyondan gördüğü bir bal reklamıyla evine bal almak için sipariş verdi. F.D.’nin numarası bal siparişinin ardından dağıldı ve birçok firma tarafından aranmaya başlandı. En son Yalova’da hizmet veren bir termal otel tarafından arandığını belirten F.D, “Televizyondan evime bal siparişi verdim. Siparişimin ardından telefon numaram dağıldı ve farklı firmalar sürekli çeşitli kampanya ve hediye vaatleriyle beni aramaya başladı. En son 2016 yılı kış aylarında Yalova’dan bir termal otel aradı ve bedava tatil kazandığımızı söyledi. Ben reddedip telefonu kapattım, ama aramaları devam etti. En son 2017 yılı kurban bayramında eşimi arayıp ona söylemişler. Eşim de bayram sebebiyle teklifi cazip bulup kabul etti. Çocuklarımızla birlikte verdikleri adrese gittik. Burada bize oteli gezdirdiler ve 2+1 bir daire satmak istediler. O kadar çok şey söylediler ki biz ne olduğunu anlamadan 21 bin 750 liralık senede imza attık. İmza attıktan sonra da bizi gecenin bir yarısı geri gönderdiler. Daha sonra tekrar aradılar ve yeniden çağırdılar. Bu sefer bize belediyenin yanında beklememizi, gelip bizi alacaklarını söylediler. Eşim de belediyeyi duyunca herhalde güvenilir kişiler diye düşünüp yeniden gitmek istedi. Gelip bizi aldılar ve 2+1 olan daireyi 8 bin lira karşılığında 4+1 daire ile değiştirebileceklerini söylediler. Biz de 8 bin liralık başka bir senede yeniden imza attık. Bize senetlerin yarısını ödedikten sonra tapumuzu alabileceğimizi söylediler. Biz dolandırıldığımızı anlayamadık. Ekim ayında bin lira ödeme yaptım, daha sonra bir televizyon programında bu tür işlerin sahte olduğunu, tapu alamayacağımızı ve birçok kişinin aynı şirket tarafından dolandırıldığını öğrendim. Öğrenir öğrenmez de soluğu savcılıkta aldım” ifadelerini kullandı.
Suç duyurusunda bulunduktan sonra şirket çalışanlarına bundan bahsetmediğini, fakat imzaladıkları senet sebebiyle sürekli ödeme yapmaları yönünde arandıklarını kaydeden F.D, oğluyla birlikte yeniden Bursa Adliyesine gelerek, “Şirket çalışanları sürekli bizi arayıp ödeme yapmamız için baskı yapıyor. Bize telefonda bağırıyorlar. Psikolojim bozuldu. Geceleri uyuyamıyor, sürekli o senetleri düşünüyorum. Yalova Cumhuriyet Savcılığı ilk suç duyurumuzu reddetmiş. Beyanlarımı yetersiz bulmuş ve söz konusu olayın ödeme uyuşmazlığı olduğu kanaatine varmış. Halbuki bu şirketle alakalı onlarca suç duyurusu var. Ben de bu işin peşini bırakmayacağım. Yeniden suç duyurusunda bulundum” dedi.
F.D.’nin oğlu N.D. de otel çalışanları tarafından defalarca arandığını söyledi.

Bedava tatil vaadiyle dolandırıldığını iddia eden adam soluğu adliyede aldı

Bedava tatil vaadiyle dolandırıldığını iddia eden adam soluğu adliyede aldı

Bedava tatil vaadiyle dolandırıldığını iddia eden adam soluğu adliyede aldı

Bedava tatil vaadiyle dolandırıldığını iddia eden adam soluğu adliyede aldı

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