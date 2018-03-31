Bekçi av tüfeğiyle köpeği öldürdü

Bursa’nın Gemlik ilçesinde Manço ismindeki Kangal cinsi köpek, bir bekçi tarafından av tüfeğiyle vurularak öldürüldü. Kameralardan tespit edilerek gözaltına alınan bekçi korktuğu için köpeği vurduğunu belirtirken, köpeğin sahibi hukuk mücadelesi başlattı.

Olay, Gemlik ilçesi Yalova Yolu Caddesi’nde bir akaryakıt istasyonu ile çiftlik arasındaki bölgede meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Çiftçi Hakları Koruma Başkanlığında bekçilik yapan Yaşar Ş., çiftliğin çevresinde dolaşırken yakındaki bir akaryakıt istasyonunda çalışan Ali Çelik’e ait ’Manço’ isimli Kangal cinsi köpeğin yanına geldiğini gördü. İddiaya göre korkan Yaşar Ş., av tüfeğiyle köpeği vurdu. Köpek olay yerinde öldü. Köpeğin sahibi Ali Çelik’in şikayeti üzerine gözaltına alınan Yaşar Ç., köpeğin kendisine doğru geldiğini görünce korkutmak isterken ölümüne neden olduğunu söyledi.

Köpeğinin vurulmasının ardından fotoğraflarını sosyal medyada paylaşan Ali Çelik, "Manço 2 yaşında. Benim yanımda doğdu. Hayvanın arka ayaklarında sıkıntı vardı. Onun telef edilmesini kabul edemiyorum. İş yerime her gün saat 8’de gidiyordum. O gün işim çıktı, geç gittim. Elemanlar ’Ali abi köpek vuruldu’ dedi. Köpek sakat bir köpek, kendi halinde kimseye zararı olmayan bir köpek, bir gittim kanlar içinde. Arkadaşlar korucunun köpeği vurduğunu söyledi. Kendisi tanıdığımız bir insan, ben de emniyete şikayette bulundum. Bu konunun takipçisiyim, cezasını bulacak. Suçu günahı olmayan bir köpeğin korucu tarafından devletin verdiği silahla vurulması çok acı. Er geç cezasını çekecek. Olaydan sonra kameralardan gördüğümüze göre arkasına bile bakmadan gitti. Araya girip şikayeti geri çekmemi isteyenler oldu. Hiçbir şekilde vazgeçmeyeceğim. Tazminat davası da açıp kazanırsam hayvanseverlerin kurmuş oldukları derneklere bağış yapacağım” dedi.