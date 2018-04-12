Bekçi kulübede ölü bulundu

Kütahya’nın Emet ilçesinde bir şahıs, çalıştığı kulübede ölü olarak bulundu.
Edinilen bilgiye göre, Emet ilçesinde yalnız olarak yaşayan ve tuvaletlere baktığı kulübede ikamet eden 58 yaşındaki Sadık Özdemir vatandaşlar tarafından yerde hareketsiz yatarken bulundu.
Vatandaşların yetkililere haber vermesinin ardından polis ve sağlık ekipleri olay yerine geldi. Burada yapılan ilk kontrollerde Özdemir’in hayatını kaybettiği anlaşıldı. Olay yeri inceleme ekiplerinin cami tuvaletlerinde incelemelerinin ardından Özdemir’in cenazesi, Emet Devlet Hastanesi Morgu’na götürüldü.
Olayla ilgili Emet Cumhuriyet Savcılığı’nca soruşturma başlatıldığı bildirildi. (YD-EFE)
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