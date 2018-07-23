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Bekçilerin ihbar ettiği yangın büyümeden kontrol altına alındı

YAŞAM HABERLERİ  | 23.07.2018 08:41 | Son Güncelleme

ADANA'da gece devriyesine çıkan bekçiler, inşaat ve dekorasyon malzemeleri satılan işyerinde çıkan yangını itfaiyeye bildirdi.

Bekçilerin ihbar ettiği yangın büyümeden kontrol altına alındı

Akif ÖZDEMİR/ADANA, (DHA)- ADANA'da gece devriyesine çıkan bekçiler, inşaat ve dekorasyon malzemeleri satılan işyerinde çıkan yangını itfaiyeye bildirdi. İtfiye erlerinin yaklaşık 1 saat müdahale ettiği yangın büyümeden kontrol altına alındı.
Merkez Seyhan ilçesi Öğretmenler Bulvarı'nda gece yarısı devriye görevinde bulunan gece bekçileri, inşaat malzemeleri satılan bir iş yerinden dumanların yükseldiğini fark etti. Bunun üzerine bekçiler, itfaiyeye haber verdi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangının işyerinin yanındaki bir başka dükkana da sıçradığını tespit etti. Çıkan yangın büyümeden kontrol altına aldı. İlk yapılan belirlemelere göre yangının elektrik kontağından çıktığı öğrenildi.

FOTOĞRAFLI

Bekçilerin ihbar ettiği yangın büyümeden kontrol altına alındıBekçilerin ihbar ettiği yangın büyümeden kontrol altına alındıBekçilerin ihbar ettiği yangın büyümeden kontrol altına alındıBekçilerin ihbar ettiği yangın büyümeden kontrol altına alındı

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