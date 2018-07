Bela Tarr Atölyesi Antalya Film Forum'da

ANTALYA, (DHA) - MACAR yönetmen Bela Tarr, bu yıl 55'incisi düzenlenecek Uluslararası Antalya Film Festivali kapsamında yer alan Antalya Film Forum'a özel, 22 Eylül - 3 Ekim tarihlerinde özel bir atölye çalışması düzenleyecek. Tarr tarafından seçilecek 10 yönetmenin katılacağı atölyeye katılmak isteyenlerin 17 Ağustos'a kadar başvurularını yapması gerekiyor.

Antalya'da bu yıl 55'incisi düzenlenecek Uluslararası Antalya Film Festivali 21-28 Ekim tarihleri arasında yapılacak. Dünyanın her yerinden sinemaseveri ağırlamaya hazırlanan festival kapsamında yer alan Antalya Film Forum'un hazırlıkları sürüyor. Yeni nesil yönetmenlere öncülük etmesiyle ve bu konuda verdiği eğitimlerle tanınan Macar yönetmen Bela Tarr, Uluslararası Antalya Film Festivali kapsamında yer alan Antalya Film Forum'a özel bir atölye düzenleyecek.

10 GÜNDE 10 KISA FİLM ÇEKİLECEK

Bela Tarr tarafından seçilecek 10 yönetmen, 22 Eylül - 3 Ekim 2018 tarihleri arasında gerçekleşecek atölyeye katılma fırsatı bulacak. 'Forum Atölye: Bela Tarr ile Film Yönetimi' adıyla Antalya Film Forumda yerini alan atölyede katılımcılar, 10 günde 10 kısa film çekecek. Atölye süresince katılımcılara uygulamaya yönelik yaklaşımla yol gösterecek olan Bela Tarr; yönetmenlerle kişisel bilgi ve deneyimlerini de paylaşacak. Tarr, her katılımcının ayrı ayrı bireysel geçmişini ve artistik yaklaşımlarını göz önünde bulundurarak, onlara film yapım süreci boyunca rehberlik edecek. Tüm konaklama, ulaşım masrafları ve ekipman ihtiyaçlarının Antalya Film Forum tarafından karşılanacağı atölyeye başvurular 17 Ağustos'a kadar devam edecek. Atölye hakkında 'www.antalyaff.com' adresinden detaylı bilgi alınabilecek.

BELA TARR KİMDİR?

1955 Macaristan doğumlu Bela Tarr, kariyerine 1970'li yılların ortasında başladı. İlk uzun metraj filmi olan 'Family Nest'i 1979 yılında çekti. Kariyerinin başlarında 'cinema verite' akımının etkisiyle filmler üreten Tarr, daha sonra pesimistik ve kara komedi odaklı bir tarza geçti. 1984'te çektiği 'Almanac of Fall' hariç tüm filmlerini monokrom çeken Tarr, plan sekanslarıyla ünlüdür. Bela Tarr'ın 1994'te yönettiği 'Satan's Tango' çeşitli eleştirmenler tarafından tarihin en iyi filmleri arasında gösterilmektedir. 2007'de çektiği 'The Man from London' ile Cannes'da Altın Palmiye'ye aday olan Tarr, 2011 yapımı 'The Turin Horse' ile de Berlin'de Gümüş Ayı ve FIPRESCI ödülü kazanmıştır. Saraybosna, Marakeş ve Toronto gibi festivallerde Jüri başkanlıkları yapmış, 2013'te ise yönetmenliği bırakarak film yönetmenliğine yönelik eğitimler vermeye başlamıştır. Saraybosna'da film.factory adında kendi film okulunu kuran Tarr, yeni nesil yönetmenlere öncülük ediyor.

FOTOĞRAFLI