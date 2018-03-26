Belçika’da eşini ve kayınvalidesini öldüren şahıs Ankara’da teslim oldu

Belçika’nın Liege kentinde eşini ve kayınvalidesini öldüren şahıs, Belçika’nın Ankara Büyükelçiliğine giderek burada görevli polis memuruna cinayeti işlediğini itiraf etti. Katil zanlısı polis ekiplerince gözaltına alındı.

Belçika’nın Liege kentinde yaşayan Giresunlu Emine Yağmur ve annesi Fatma Yağmur, Emine Yağmur’un dini nikahlı eşi Beytullah A. tarafından öldürülmüştü. Cinayetin ardından kaçan Beytullah A. ile ilgili son dakika gelişmesi yaşandı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Beytullah A., 24 Mart günü sabah saat 07.00 sıralarında Belçika’nın Ankara Büyükelçiliğine giderek, burada görevli polis memurlarına kendisini tanıttı ve birlikte yaşadığı imam nikahlı eşi Emine Yağmur ile kayınvalidesi Fatma Yağmur’u öldürdüğünü itiraf etti. İtiraf üzerine Beytullah A., Çankaya İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı. Olay hakkında İnterpol Asayiş Masasına bilgi verilerek olaya dair tüm belge ve bilgiler istenirken, adli soruşturma başlatıldı.