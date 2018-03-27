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Belçika’da eşini ve kayınvalidesini öldüren şahıs tutuklandı

YAŞAM HABERLERİ  | 27.03.2018 18:20 | Son Güncelleme

Belçika’da eşi Emine Yağmur ile annesi Fatma Yağmur’u öldürdükten sonra Ankara’da polise teslim olan Beytullah A., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Belçika’da eşi Emine Yağmur ile annesi Fatma Yağmur’u öldürdükten sonra Ankara’da polise teslim olan Beytullah A., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Beytullah A.’nın cinayetin ardından Konya’da yaşayan ailesinin yanına giderek helallik aldığı, ardından da teslim olduğu ortaya çıktı.
Belçika’nın Liege kentinde yaşayan Giresunlu Emine Yağmur ve annesi Fatma Yağmur, Emine Yağmur’un dini nikahlı eşi Beytullah A. tarafından öldürülmüştü. Cinayetin ardından kaçan Beytullah A., 24 Mart’ta sabah saat 07.00 sıralarında Belçika’nın Ankara Büyükelçiliğine giderek burada görevli polis memurlarına cinayeti işlediğini itiraf etmişti. Çankaya İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alınan şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından dün akşam saatlerinde Ankara Adliyesi’ne getirildi. Savcılık ifadesinin ardından Nöbetçi Sulh Ceza Mahkemesine sevk edilen Beytullah A., tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Konya’da yaşayan ailesinden helallik isteyip teslim olmuş
İfadesinde, eşi Yağmur ile sorunlar yaşadığını, eşinin kendisini terk edip başkasıyla birlikte olması üzerine cinayeti işlediğini söylediği belirtilen Beytullah A.’nın, cinayetin hemen ardından Almanya’nın Düsseldorf kentine, oradan da uçakla Antalya’ya geldiği belirlendi. Antalya’dan Konya Yunak’ta yaşayan ailesinin yanına giden şüphelinin burada ailesinden helallik aldıktan bir gün sonra Ankara’ya gelerek teslim olduğu ortaya çıktı.

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