HABER

Belçika’da uluslararası seviyede aranan DEAŞ’lı kadına 10 yıl hapis

YAŞAM HABERLERİ  | 03.04.2018 16:55 | Son Güncelleme

Belçika adli makamlarında uluslararası seviyede aranan ve Kayseri’de yakalanan DEAŞ militanı Belçikalı kadına 10 yıl hapis cezası verildi.Kayseri’de terör örgütlerine yönelik sürdürülen operasyonlar çerçevesinde 7 Ocak’ta DEAŞ terör örgütüne yönelik yapılan çalışmada, ‘Terörizm’ suçundan Belçika adli makamları tarafından ülkeye iadesi amacıyla uluslararası seviyede aranan Cezayir asıllı Belçika uyruklu Amina Ghezzal ve Suriye uyruklu eşi Mohammed Alhamad yakalanarak gözaltına alındı.

Belçika adli makamlarında uluslararası seviyede aranan ve Kayseri’de yakalanan DEAŞ militanı Belçikalı kadına 10 yıl hapis cezası verildi.
Kayseri’de terör örgütlerine yönelik sürdürülen operasyonlar çerçevesinde 7 Ocak’ta DEAŞ terör örgütüne yönelik yapılan çalışmada, ‘Terörizm’ suçundan Belçika adli makamları tarafından ülkeye iadesi amacıyla uluslararası seviyede aranan Cezayir asıllı Belçika uyruklu Amina Ghezzal ve Suriye uyruklu eşi Mohammed Alhamad yakalanarak gözaltına alındı. İki şüpheli de tutuklandı.
Kayseri 2. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davada tutuklu sanık Belçikalı Amina Ghezzal ve Suriyeli eşi Mohammed Alhamad ve avukatları hazır bulundu.
DEAŞ’tan kaçmak için Türkiye’ye geldiğini ve Suriyeli Mohammed Alhamad ile evlendiğini söyleyen Amina Ghezzal, üzerine atılı suçlamaları kabul etmedi.
Mahkeme heyeti yapılan yargılama sonucu tutuklu sanık kadın Amina Ghezzal’e ‘silahlı terör örgütüne üye olma’ suçundan 10 yıl hapis ile tutukluluk halinin devamına, tutuklu sanık Mohammed Alhamad’a ise ‘yardım ve yataklık’ suçundan 3 yıl 1 ay 15 gün hapis ve tahliyesine karar verdi.

Kahreden haber sonrası büyük operasyon!Kahreden haber sonrası büyük operasyon!
İmam hatipliler deizme kayıyor iddiası!İmam hatipliler deizme kayıyor iddiası!
ASELSAN mühendisinin ölümüyle ilgili şoke eden ifadelerASELSAN mühendisinin ölümüyle ilgili şoke eden ifadeler
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Demet Akalın ve Ebru Polat'tan Afrin çıkışı

Demet Akalın ve Ebru Polat'tan Afrin çıkışı

Son dakika! Eski Ankara İstihbarat Şube Müdürü gözaltına alındı

Son dakika! Eski Ankara İstihbarat Şube Müdürü gözaltına alındı

Sezen Aksu isyan etti! 'Bu seçim şaibeli'

Sezen Aksu isyan etti! 'Bu seçim şaibeli'

AK Parti'den müthiş iddia: CHP ve HDP ittifak yapacak!

AK Parti'den müthiş iddia: CHP ve HDP ittifak yapacak!

Büyük skandal! Nihat Doğan'ın paylaştığı o fotoğraf...

Büyük skandal! Nihat Doğan'ın paylaştığı o fotoğraf...

Büyük sağlık operasyonu! Çok sayıda gözaltı var

Büyük sağlık operasyonu! Çok sayıda gözaltı var

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Şoke eden görüntü! Metrelerce yükseklikte...

Şoke eden görüntü! Metrelerce yükseklikte...

Böyle dolandırıcılık görülmedi! Çin bu Türk'ü konuşuyor!

Böyle dolandırıcılık görülmedi! Çin bu Türk'ü konuşuyor!

Tarihi handa korkunç olay!

Tarihi handa korkunç olay!

8 gündür kayıplardı! 2 kız çocuğu ile ilgili gizem çözüldü!

8 gündür kayıplardı! 2 kız çocuğu ile ilgili gizem çözüldü!

Yengesine saldırıp istismar etti! Sapık kayınbirader her yerde aranıyor

Yengesine saldırıp istismar etti! Sapık kayınbirader her yerde aranıyor

Genç kadını bu hale getirdi! Bir eliyle boğazını sıktı, diğeriyle de…

Genç kadını bu hale getirdi! Bir eliyle boğazını sıktı, diğeriyle de…

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.