Belçika’da uluslararası seviyede aranan DEAŞ’lı kadına 10 yıl hapis

Belçika adli makamlarında uluslararası seviyede aranan ve Kayseri’de yakalanan DEAŞ militanı Belçikalı kadına 10 yıl hapis cezası verildi.

Kayseri’de terör örgütlerine yönelik sürdürülen operasyonlar çerçevesinde 7 Ocak’ta DEAŞ terör örgütüne yönelik yapılan çalışmada, ‘Terörizm’ suçundan Belçika adli makamları tarafından ülkeye iadesi amacıyla uluslararası seviyede aranan Cezayir asıllı Belçika uyruklu Amina Ghezzal ve Suriye uyruklu eşi Mohammed Alhamad yakalanarak gözaltına alındı. İki şüpheli de tutuklandı.

Kayseri 2. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davada tutuklu sanık Belçikalı Amina Ghezzal ve Suriyeli eşi Mohammed Alhamad ve avukatları hazır bulundu.

DEAŞ’tan kaçmak için Türkiye’ye geldiğini ve Suriyeli Mohammed Alhamad ile evlendiğini söyleyen Amina Ghezzal, üzerine atılı suçlamaları kabul etmedi.

Mahkeme heyeti yapılan yargılama sonucu tutuklu sanık kadın Amina Ghezzal’e ‘silahlı terör örgütüne üye olma’ suçundan 10 yıl hapis ile tutukluluk halinin devamına, tutuklu sanık Mohammed Alhamad’a ise ‘yardım ve yataklık’ suçundan 3 yıl 1 ay 15 gün hapis ve tahliyesine karar verdi.