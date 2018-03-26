Belçika'daki anne-kız cinayetinin şüphelisi Ankara'da teslim oldu

Özkan ARSLAN/ANKARA, (DHA)- BELÇİKA'da, imam nikahı ile birlikte yaşadığı Emine Yağmur ve annesi Fatma Yağmur'u öldürdüğü iddia edilen Beytullah A., Ankara'da polise teslim oldu.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı kaynaklarından alınan bilgiye göre, sabah saatlerinde Beytullah A., Belçika'nın Ankara Büyükelçiliği önündeki görevli polislere, "Belçika'da imam nikahlı eşim ve annesini öldürdüm" diyerek teslim oldu. Çankaya Emniyet Müdürlüğü ekiplerine teslim edilen Beytullah A., gözaltına alındı. İfadesinde olayın cuma günü gerçekleştiğini öne süren Beytullah A.'nın verdiği bilgilerin doğru olup olmadığı araştırılıyor. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca gözaltı tedbiri uygulanması talimatı verilen şüpheli Beytullah A. ile ilgili Interpol Asayiş Masası'na bilgi verildiği, tüm belge ve bilgilerin istenildiği belirtildi.