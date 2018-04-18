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Belçikalı 3 firmaya suç duyurusu

YAŞAM HABERLERİ  | 18.04.2018 17:01 | Son Güncelleme

Belçika’da gümrük yetkilileri, Suriye’ye kimyasal silah yapımında kullanılabilecek kimyasal madde ihraç eden 3 firma hakkında suç duyurusunda bulundu.Belçika’da 3 firmanın 2014-2016 yılları arasında gerekli izinleri almadan Suriye’ye kimyasal madde ihraç ettiği iddia edildi.

Belçika’da gümrük yetkilileri, Suriye’ye kimyasal silah yapımında kullanılabilecek kimyasal madde ihraç eden 3 firma hakkında suç duyurusunda bulundu.
Belçika’da 3 firmanın 2014-2016 yılları arasında gerekli izinleri almadan Suriye’ye kimyasal madde ihraç ettiği iddia edildi. Belçika gümrük yetkilileri, 3 firma hakkında suç duyurusunda bulundu. 3 Flaman firmanın izin almadan Suriye’ye 168 ton izopropanol, 219 ton aseton ve 21 ton diklorometanın içeren 24 kez kimyasal madde ihracatı yaptığı ileri sürüldü. İlk duruşmanın ise 15 Mayıs’ta Anvers’te gerçekleşeceği belirtildi.
Belçikalı federal bir sözcü, “Gümrük, malların ihracatı, ithalatı ve malların transit geçişiyle ilgili yasaların ihlallerini tespit etti” dedi.
Dava açılan AAE Chemie Trading firmasının yetkilileri, Suriye’ye izopropanol ihraç ettiklerini ve ülkede 20 yıldır tanıdıkları ortaklarla ticaret yaptıklarını belirterek, bu kişilerin herhangi bir yasak listesinde bulunmadığını, ayrıca izin almaları gerektiğini bilmediklerini dile getirdi.
Anex Customs ve Danmar Logistics yetkilisi ise, Knack dergisine yaptığı açıklamada, “Müşterim (AAE Chemie) Suriye, Lübnan ve Ürdün’de çeşitli boya deri işleme fabrikalarına kimyasal madde ihracat etmektedir. Kendimizi gizlediğimiz yasa dışı eylemler gerçekleştirmemiz söz konusu değil. AAE Chemie ve gümrük memurları arasındaki temaslarda kimse bir şeylerin yanlış olduğunu söylemedi, hiçbir ihracat reddedilmedi” dedi.

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