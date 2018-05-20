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Belediye Başkanı, süs havuzunda dibe batan çocuğu kurtardı

YAŞAM HABERLERİ  | 20.05.2018 17:02 | Son Güncelleme

KARAMAN'da yapımı devam parktaki süs havuzuna giren Davut Şimşek (15), çırpınıp suyun dibine batmaya başladı.

Belediye Başkanı, süs havuzunda dibe batan çocuğu kurtardı

Muammer ŞEN/KARAMAN, (DHA)- KARAMAN'da yapımı devam parktaki süs havuzuna giren Davut Şimşek (15), çırpınıp suyun dibine batmaya başladı. Parkı denetlemeye gelen Karaman Belediye Başkanı Ertuğrul Çalışkan suya atlayıp Şimşek'i, çıkarttı. Kalbi durduğu belirlenen Şimşek, sağlık görevlilerin müdahalesiyle yaşama döndürüldü.
Olay, bugün saat 15.00 sıralarında Beyazkent Mahallesi'nde Karaman Belediyesi tarafından yapımı devam eden Türk Dünyası Kültür Başkenti Parkı'nda meydana geldi. Yapım çalışması devam ettiği için etrafı bariyerler çevrili olan parka arkadaşlarıyla birlikte giren Davut Şimşek, yüzmek için havuza girdi. Ortasına doğru ilerledikçe 2,5 metreye derinliği ulaşan havuzda ilerleyen Şimşek, çırpınıp suyun dibine batmaya başladı. Durumu fark eden arkadaşları, polis ve sağlık görevlilerine haber verdi.
BELEDİYE BAŞKANI SUYA ATLAYIP KURTARDI
Bu sırada parktaki yapım çalışmalarını incelemeye gelen Karaman Belediye Başkanı Ak Parti'li Ertuğrul Çalışkan, siren seslerini duyunca havuzun yanına gitti. Durumu öğrenen Çalışkan, hemen kıyafetlerini çıkarıp suya atlayıp Şimşek'i, havuzdan çekip, çıkardı. Kalbi durduğu belirlenen Şimşek, sağlık görevlilerini müdahalesiyle yeniden yaşama döndürüldü. Ambulansla Karaman Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Şimşek'in, ikinci kez kalbi durdu. Yoğun bakım ünitesinde tedavi altına alınan Şimşek'in hayati tehlikesinin devam ettiği belirtildi.
10 DAKİKA SUYUN ALTINDA KALMIŞ
Şimşek'i kurtaran Belediye Başkanı Ertuğrul Çalışan, daha sonra hastaneye gelip tedavisi hakkında bilgi alıp, Şimşek'in ailesiyle görüştü. Şimşek'in yaklaşık 10 dakika suyun altında kaldığını belirten Çalışkan, şunları söyledi:
''Parkımızın yapım çalışması devam ediyor ve halka açık değil. Çocuklar bir şekilde içeri girmişler. Ardından da suya girip yüzmeye çalışmışlar. Ben yapım çalışmalarını incelemek için parka gelmiştim. Siren seslerini duyunca iş kazası olabileceğini düşüp havuzun yanına geldiğimde bir çocuğun suda boğulmak üzere olduğunu öğrendim. Yaklaşık 10 dakika suyun altında kalmış. Ben hemen suya girip çocuğu kurtardım. Sağlık görevlileri yaptığı müdahaleyle duran kalbini çalıştırdı. Şimdi çocuğumuz tedavi altında.''

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Belediye Başkanı, süs havuzunda dibe batan çocuğu kurtardıBelediye Başkanı, süs havuzunda dibe batan çocuğu kurtardıBelediye Başkanı, süs havuzunda dibe batan çocuğu kurtardıBelediye Başkanı, süs havuzunda dibe batan çocuğu kurtardı

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