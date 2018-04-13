Belediye Başkanı Yıldırımkaya’ya ‘Sahte evrak ve ihaleye fesat’ soruşturması

Aydın’ın Sultanhisar Belediye Başkanı Osman Yıldırımkaya’nın başı dertten kurtulmaz hale geldi. Daha önce zimmet, baldızının belediyeye olan kira borçlarını sildiği gerekçesi ve imar konularında çeşitli soruşturmalar geçiren Sultanhisar Belediye Başkanı Osman Yıldırımkaya şimdi de ‘İhaleye fesat karıştırma ve sahte evrak düzenleme’ suçlarını işlediği gerekçesi ile mahkemelik oldu.

Kolluk kuvvetleri marifeti ile gizlice Nazilli Adliyesi’ne getirilen Osman Yıldırımkaya ile birlikte belediye meclisinin bazı üyeleri Nazilli Sulh Ceza Mahkemesi’nde ifade verdi.

Sultanhisar Belediye Başkanı Osman Yıldırımkaya ve CHP’li Belediye Meclis üyeleri M.K., N.A., O.Y., E.H., İ. K. ve MHP’li Meclis üyesi M.E.’nin ihaleye fesat karıştırma ve sahte belge düzenledikleri gerekçesiyle Nazilli Adliyesi’ne getirildiği belirtildi. Burada hakim karşısına çıkartılan Sultanhisar Belediye Başkanı Osman Yıldırımkaya ve 4 meclis üyesine yurt dışına çıkış yasağı konularak serbest bırakıldığı öğrenildi.

Sultanhisar Belediye’sin ait E-87 Karayolu üzerinde bulunan akaryakıt istasyonunun satışına ilişkin dosyayı inceleyen müfettişlerin dosyada sahte evrak olduğunu belirlemesi üzerine Belediye Başkanı Osman Yıldırımkaya hakkında suç duyurusunda bulunduğu öğrenildi.