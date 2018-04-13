HABER

Belediye Başkanı Yıldırımkaya’ya ‘Sahte evrak ve ihaleye fesat’ soruşturması

YAŞAM HABERLERİ  | 13.04.2018 13:27 | Son Güncelleme

Aydın’ın Sultanhisar Belediye Başkanı Osman Yıldırımkaya’nın başı dertten kurtulmaz hale geldi.

Belediye Başkanı Yıldırımkaya’ya ‘Sahte evrak ve ihaleye fesat’ soruşturması

Aydın’ın Sultanhisar Belediye Başkanı Osman Yıldırımkaya’nın başı dertten kurtulmaz hale geldi. Daha önce zimmet, baldızının belediyeye olan kira borçlarını sildiği gerekçesi ve imar konularında çeşitli soruşturmalar geçiren Sultanhisar Belediye Başkanı Osman Yıldırımkaya şimdi de ‘İhaleye fesat karıştırma ve sahte evrak düzenleme’ suçlarını işlediği gerekçesi ile mahkemelik oldu.
Kolluk kuvvetleri marifeti ile gizlice Nazilli Adliyesi’ne getirilen Osman Yıldırımkaya ile birlikte belediye meclisinin bazı üyeleri Nazilli Sulh Ceza Mahkemesi’nde ifade verdi.
Sultanhisar Belediye Başkanı Osman Yıldırımkaya ve CHP’li Belediye Meclis üyeleri M.K., N.A., O.Y., E.H., İ. K. ve MHP’li Meclis üyesi M.E.’nin ihaleye fesat karıştırma ve sahte belge düzenledikleri gerekçesiyle Nazilli Adliyesi’ne getirildiği belirtildi. Burada hakim karşısına çıkartılan Sultanhisar Belediye Başkanı Osman Yıldırımkaya ve 4 meclis üyesine yurt dışına çıkış yasağı konularak serbest bırakıldığı öğrenildi.
Sultanhisar Belediye’sin ait E-87 Karayolu üzerinde bulunan akaryakıt istasyonunun satışına ilişkin dosyayı inceleyen müfettişlerin dosyada sahte evrak olduğunu belirlemesi üzerine Belediye Başkanı Osman Yıldırımkaya hakkında suç duyurusunda bulunduğu öğrenildi.

Belediye Başkanı Yıldırımkaya’ya ‘Sahte evrak ve ihaleye fesat’ soruşturması

Belediye Başkanı Yıldırımkaya’ya ‘Sahte evrak ve ihaleye fesat’ soruşturması

İYİ Parti'de ittifak muamması!İYİ Parti'de ittifak muamması!
Bursa'daki okulda dehşet anları.Bursa'daki okulda dehşet anları.
DİSK'ten flaş 1 Mayıs kararı!DİSK'ten flaş 1 Mayıs kararı!
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

İşte Burak Yılmaz'ın yeni takımı!..

İşte Burak Yılmaz'ın yeni takımı!..

Suriye krizinde son dakika gelişme!

Suriye krizinde son dakika gelişme!

Mehmet Akif Alakurt'tan Adanalı izleyicilerine ağır küfür!

Mehmet Akif Alakurt'tan Adanalı izleyicilerine ağır küfür!

Survivor'da Cumali Ünlüler takımına geçti mi? Alp Kırşan açıkladı

Survivor'da Cumali Ünlüler takımına geçti mi? Alp Kırşan açıkladı

Son dakika! ABD basınından şok iddia! Esad saraydan kaçtı

Son dakika! ABD basınından şok iddia! Esad saraydan kaçtı

Kayınpederini öldüren gelin hakkında karar çıktı

Kayınpederini öldüren gelin hakkında karar çıktı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Son dakika! Tur otobüsü seyir halindeyken alev alev yandı

Son dakika! Tur otobüsü seyir halindeyken alev alev yandı

Umre yerine Balıklıgöl'e götürüldüler

Umre yerine Balıklıgöl'e götürüldüler

Cinsel organına kokain sürdü! Sonrası dehşet

Cinsel organına kokain sürdü! Sonrası dehşet

Dünyanın en büyük canlı lale halısı görücüye çıktı

Dünyanın en büyük canlı lale halısı görücüye çıktı

Ordu'daki fuhuş operasyonunda şok detay! Servet çıktı

Ordu'daki fuhuş operasyonunda şok detay! Servet çıktı

Diyaliz merkezinde iğrenç olay! Soyunma odasına gizlediği telefonla...

Diyaliz merkezinde iğrenç olay! Soyunma odasına gizlediği telefonla...

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.