HABER

Belediye başkanına silahlı saldırı (1)

YAŞAM HABERLERİ  | 08.05.2018 18:39 | Son Güncelleme

NİĞDE merkeze bağlı Yeşilgölcük beldesi Belediye Başkanı Ak Parti'li Hakkı Şengül, belediyede çalışan mevsimlik işçinin silahlı saldırısına uğradı.

Belediye başkanına silahlı saldırı (1)

Adnan ÇELEBİ/NİĞDE, (DHA)- NİĞDE merkeze bağlı Yeşilgölcük beldesi Belediye Başkanı Ak Parti'li Hakkı Şengül, belediyede çalışan mevsimlik işçinin silahlı saldırısına uğradı. Vücuduna isabet eden 4 kurşunla ağır yaralanan Başkan Şengül hastaneye kaldırılırken, saldırgan Serkan T. jandarmaya teslim oldu.
Olay, saat 18.00 sıralarında belediye binasında meydana geldi. Yeşilgölcük Belediyesi'nde mevsimlik işçi olarak çalıştığı öğrenilen Serkan T., hizmet binasının içinde, Belediye Başkanı Hakkı Şengül'e silahlı saldırıda bulundu. Belediye binasında büyük panik yaşanırken, vücuduna isabet eden 4 kurşunla ağır yaralanan Başkan Şengül, çağrılan ambulansla Niğde'deki Ömer Halisdemir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Başkan Şengül'ün hayati tehlikesinin sürdüğü bildirildi.
Kaçan saldırgan Serkan T. ise daha sonra jandarmaya teslim oldu. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

FOTOĞRAFLI

Belediye başkanına silahlı saldırı (1)Belediye başkanına silahlı saldırı (1)Belediye başkanına silahlı saldırı (1)

Ruhani, Trump'ı uyardı: Pişman olursun!Ruhani, Trump'ı uyardı: Pişman olursun!
Şoförlerin inadı kötü bitti!Şoförlerin inadı kötü bitti!
Gizemli kızla ilgili tüyler ürperten sözler Gizemli kızla ilgili tüyler ürperten sözler
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Çorum'da mezarlıkta görülen kızla ilgili yeni açıklamalar

Çorum'da mezarlıkta görülen kızla ilgili yeni açıklamalar

İzol aşiretinden AK Parti'ye sürpriz destek!

İzol aşiretinden AK Parti'ye sürpriz destek!

Canlı yayın karıştı! Tuğba Ekinci'den bomba İbrahim Tatlıses itirafı!

Canlı yayın karıştı! Tuğba Ekinci'den bomba İbrahim Tatlıses itirafı!

Miley Cyrus yine çok cesur!

Miley Cyrus yine çok cesur!

Erdoğan'ın 'Millet tamam derse çekiliriz' açıklaması sosyal medyayı salladı

Erdoğan'ın 'Millet tamam derse çekiliriz' açıklaması sosyal medyayı salladı

Yeşilgölcük Belediye Başkanı Hakkı Şengül silahlı saldırıda hayatını kaybetti

Yeşilgölcük Belediye Başkanı Hakkı Şengül silahlı saldırıda hayatını kaybetti

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Vahşice öldürülüp yakılan Çataloğlu ailesi bu küçük torbaya sığdı!

Vahşice öldürülüp yakılan Çataloğlu ailesi bu küçük torbaya sığdı!

Herkes ilgi çekmek istediğini sanıyordu! İnanılmaz gerçeği öğrenince...

Herkes ilgi çekmek istediğini sanıyordu! İnanılmaz gerçeği öğrenince...

Fuhuş çetesinin lideri bakın kim çıktı!

Fuhuş çetesinin lideri bakın kim çıktı!

Ailesinin 3 yıldır aradığı kız lüks apartmanın damında bulundu

Ailesinin 3 yıldır aradığı kız lüks apartmanın damında bulundu

Tokat'ta yangın: 5 kişi gözaltında

Tokat'ta yangın: 5 kişi gözaltında

İstanbul'da İranlı kardeşlere inanılmaz tuzak!

İstanbul'da İranlı kardeşlere inanılmaz tuzak!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.