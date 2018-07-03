Belediye başkanının katiline ağırlaştırılmış müebbet hapis istemi

Adnan ÇELEBİ/NİĞDE, (DHA)- NİĞDE'nin merkez Yeşilgölcük Belediye Başkanı AK Parti'li Hakkı Şengül'ün cinayet sanığı Serkan Teltik (30) hakkında ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle iddianame hazırlandı.

8 Mayıs'ta Yeşilgölcük Belediyesi'nde mevsimlik işçi olarak çalışan ancak sigortasının yatırılmadığını ileri süren Serkan Teltik, belediye binasına gelip, Başkan Hakkı Şengül'ü tabancayla vurarak öldürdü. Tutuklanan Teltik hakkında Niğde Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianame tamamlandı. Ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istenen sanık Serkan Teltik, önümüzdeki günlerde Niğde 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılanmaya başlanacak.

'SAKİN OL, HALLEDERİZ' DEMİŞ

Öte yandan iddianamede olayın nasıl yaşandığına da vurgu yapıldı. Sanık Serken Teltik'in sinirli bir şekilde Belediye Meclis Üyesi Yusuf Sağlam'ın da bulunduğu Başkan Şengül'ün odasına gelerek sigorta primlerinin hala neden yatırılmadığını sorduğu, başkanın da 'Sakin ol, hallederiz' diyerek birlikte aşağı indikleri, Sağlam'ın odada kaldığı kaydedildi. Tartışarak aşağı inen Serkan Teltik'in binadan çıktıktan sonra uzaktan Şengül'e 2 el ateş ettiği, ardından yanında gelerek 2 el daha ateş açıp olay yerinden koşarak ayrıldığı belirtildi.

Sanığın, iddianamede yer alan ifadesinde, Şengül'le herhangi bir husumeti olmadığını, kendisine küfür ettiğini öne sürerek, "Uzun zamandır sigortam yapılmadığı için sinirliydim, gergindim. Pişmanım" dediği kaydedildi.

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