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Belediye başkanının süs havuzundan kurtardığı çocuğun hayati tehlikesi var

YAŞAM HABERLERİ  | 21.05.2018 16:39 | Son Güncelleme

KARAMAN'da, yapımı süren parktaki süs havuzuna giren ve suyun dibine batarken, Belediye Başkanı Ertuğrul Çalışkan tarafından kurtarılan Davut Şimşek'in (15) hayati tehlikesi devam ediyor.

Belediye başkanının süs havuzundan kurtardığı çocuğun hayati tehlikesi var

Muammer ŞEN/KARAMAN, (DHA) - KARAMAN'da, yapımı süren parktaki süs havuzuna giren ve suyun dibine batarken, Belediye Başkanı Ertuğrul Çalışkan tarafından kurtarılan Davut Şimşek'in (15) hayati tehlikesi devam ediyor.
Olay, dün saat 15.00 sıralarında, Beyazkent Mahallesi'nde Karaman Belediyesi tarafından yapımı sürdürülen Türk Dünyası Kültür Başkenti Parkı'nda meydana geldi. Çalışmalar devam ettiği için etrafı bariyerle çevrili olan parka arkadaşlarıyla birlikte gelen ve havuza giren Davut Şimşek, çırpınıp, suyun dibine batmaya başladı. Durumu fark eden arkadaşları, polis ve sağlık görevlilerine haber verdi. Bu sırada parktaki yapım çalışmalarını incelemeye gelen Karaman Belediye Başkanı AK Parti'li Ertuğrul Çalışkan, siren seslerini duyunca, havuzun yanına gitti. Durumu öğrenen Çalışkan, hemen kıyafetlerini çıkarıp, suya atlayarak, Şimşek'i yaklaşık 2,5 metre derinliğindeki havuzdan çekip, çıkardı. Kalbinin durduğu belirlenen Şimşek, ihbarla gelen sağlık görevlilerinin müdahalesiyle yaşama döndürüldü. Kaldırıldığı Karaman Devlet Hastanesi'nde duran kalbi tekrar çalıştırılan Davut Şimşek'in, yoğun bakım ünitesinde tedavisinin sürdüğü ve hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.

FOTOĞRAFLI

Belediye başkanının süs havuzundan kurtardığı çocuğun hayati tehlikesi varBelediye başkanının süs havuzundan kurtardığı çocuğun hayati tehlikesi varBelediye başkanının süs havuzundan kurtardığı çocuğun hayati tehlikesi var

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