Belediye çalışanı başkan yardımcısı şoförü tarafından darp edildi

Sinan HARMANCI/MERZİFON (Amasya), (DHA)- AMASYA'nın Merzifon İlçe Belediyesi'nde çalışan Ömer Bağcı, Belediye Başkan Yardımcısı Arif Gürkan'ın şoförü tarafından darp edildiğini öne sürdü.

Merzifon İlçe Belediye çalışanı Ömer Bağcı iddiasına göre bir sorunun çözümü için Başkan Yardımcısı Arif Gürkan ile görüştü. Bağcı, görüşme sırasında yaşanan tartışma sonrasında Gürkan'ın şoförü tarafından darp edildiğini belirterek polise şikayetçi oldu. Memur-sen Amasya İl Temsilcisi Recep Eliaçık de yaşanan olaya tepki gösterdi. Eliaçık, sırf siyasi görüşlerinden dolayı psikolojik baskılar ilei karşı karşıya kaldığını ile sürerek, "Üstelik psikolojik olan bu baskılar, son gerçekleşen utanç verici olaydan sonra yerini artık fiziksel şiddete bırakmıştır. Her ne sebeple olursa olsun, belediyede amirine derdini anlatmaya gelen ve ailesinin rızkı için çalışan, şef statüsünde ki memur arkadaşımızın, bir kaç belediye personeli tarafından makamdan derdest edilerek çıkarılması, üstelik bir de belediye başkan yardımcısının şoförünün yumruğuna maruz kalması, kabul edilebilecek bir durum değildir! Bu fiziksel şiddete maruz kalan memur arkadaşımız haklı bir şekilde darp raporu alıp, konuyu adli mercilere taşımıştır. Adli süreç devam etmektedir. Bizler de konuyu yakından takip etmekteyiz" dedi.

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