HABER

Belediye çalışanı başkan yardımcısı şoförü tarafından darp edildi

YAŞAM HABERLERİ | 01.02.2018 19:12 | Son Güncelleme

Sinan HARMANCI/MERZİFON (Amasya), (DHA)- AMASYA'nın Merzifon İlçe Belediyesi'nde çalışan Ömer Bağcı, Belediye Başkan Yardımcısı Arif Gürkan'ın şoförü tarafından darp edildiğini öne sürdü.

Merzifon İlçe Belediye çalışanı Ömer Bağcı iddiasına göre bir sorunun çözümü için Başkan Yardımcısı Arif Gürkan ile görüştü. Bağcı, görüşme sırasında yaşanan tartışma sonrasında Gürkan'ın şoförü tarafından darp edildiğini belirterek polise şikayetçi oldu. Memur-sen Amasya İl Temsilcisi Recep Eliaçık de yaşanan olaya tepki gösterdi. Eliaçık, sırf siyasi görüşlerinden dolayı psikolojik baskılar ilei karşı karşıya kaldığını ile sürerek, "Üstelik psikolojik olan bu baskılar, son gerçekleşen utanç verici olaydan sonra yerini artık fiziksel şiddete bırakmıştır. Her ne sebeple olursa olsun, belediyede amirine derdini anlatmaya gelen ve ailesinin rızkı için çalışan, şef statüsünde ki memur arkadaşımızın, bir kaç belediye personeli tarafından makamdan derdest edilerek çıkarılması, üstelik bir de belediye başkan yardımcısının şoförünün yumruğuna maruz kalması, kabul edilebilecek bir durum değildir! Bu fiziksel şiddete maruz kalan memur arkadaşımız haklı bir şekilde darp raporu alıp, konuyu adli mercilere taşımıştır. Adli süreç devam etmektedir. Bizler de konuyu yakından takip etmekteyiz" dedi.

FOTOĞRAFLI

YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Adnan Oktar'dan Diyanet İşleri Başkanı'na şok cevap!

Adnan Oktar'dan Diyanet İşleri Başkanı'na şok cevap!

Sosyal medyada Ti'ye alınan YouTuber Banu Berberoğlu 1 Ayda 42 Bin TL Kazandı

Sosyal medyada Ti'ye alınan YouTuber Banu Berberoğlu 1 Ayda 42 Bin TL Kazandı

Ve Erdoğan harekete geçti

Ve Erdoğan harekete geçti

Onu gören sıraya girdi

Onu gören sıraya girdi

Önce annesiyle sonra kızıyla ilişkiye girdi! Doğan bebeği katlettiler

Önce annesiyle sonra kızıyla ilişkiye girdi! Doğan bebeği katlettiler

Gül Gölge - Murat Saygı çifti boşanıyor!

Gül Gölge - Murat Saygı çifti boşanıyor!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Önce annesiyle sonra kızıyla ilişkiye girdi! Doğan bebeği katlettiler

Önce annesiyle sonra kızıyla ilişkiye girdi! Doğan bebeği katlettiler

Üsküdar'da otobüs durağa daldı! Ölü ve yaralılar var

Üsküdar'da otobüs durağa daldı! Ölü ve yaralılar var

Suç makinesi Adana kebabı yerken yakalandı

Suç makinesi Adana kebabı yerken yakalandı

50 milyon kişinin bilgilerini çalmışlardı! Ankara'da yakalandılar

50 milyon kişinin bilgilerini çalmışlardı! Ankara'da yakalandılar

Hırsızlıkla suçlanan ünlü balerin Evlin Avidor kendini böyle savundu

Hırsızlıkla suçlanan ünlü balerin Evlin Avidor kendini böyle savundu

Vatandaşlar ihbar etti! İşkenceye uğrayan küçük kız her yerde aranıyor

Vatandaşlar ihbar etti! İşkenceye uğrayan küçük kız her yerde aranıyor

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.