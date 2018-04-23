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Belediye işçisi silindirin altında kalarak öldü

YAŞAM HABERLERİ  | 23.04.2018 18:50 | Son Güncelleme

SAMSUN'da, Ayvacık Belediyesi'nde iş makinesi operatörü Hikmet Gümüştaş (43), devrilen silindirin altında kalarak öldü.

Belediye işçisi silindirin altında kalarak öldü

Sait KUZU/AYVACIK (Samsun), (DHA)- SAMSUN'da, Ayvacık Belediyesi'nde iş makinesi operatörü Hikmet Gümüştaş (43), devrilen silindirin altında kalarak öldü.
Olay, Ayvalık ilçesine bağlı Orhangazi Mahallesi'nde meydana geldi. Silindir ile yol çalışması yapan Ayvacık Belediyesi'nde görevli Hikmet Gümüştaş, iş makinesinin kontrolünü yitirdi. Gümüştaş eve doğru sürüklenen silindirden atlayarak kurtulmaya çalıştı. Ancak Hikmet Gümüştaş, silindirin altında kalarak can verdi. Gümüştaş'ın cenazesi, otopsi için Ayvacık Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

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Belediye işçisi silindirin altında kalarak öldü

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