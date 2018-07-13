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Belediye otobüsü alev alev yandı

YAŞAM HABERLERİ  | 13.07.2018 15:51 | Son Güncelleme

İZMİR'in Karşıyaka ilçesinde, seyir halindeyken, motor bölümünden alev alan belediye otobüsü, kullanılamaz hale geldi.

Belediye otobüsü alev alev yandı

Mehmet CANDAN/İZMİR, (DHA) - İZMİR'in Karşıyaka ilçesinde, seyir halindeyken, motor bölümünden alev alan belediye otobüsü, kullanılamaz hale geldi. Otobüste yolcu bulunmaması olası faciayı önledi.
Çiğli'den Karşıyaka yönüne seyir halindeki 35 FU 343 plakalı belediye otobüsü, 'servis dışı' konumdayken, motor bölümünden alev aldı. Alevleri fark eden şoför otobüsü, yol kenarına çekti. Yangını gören çevredekiler, yangın tüpleriyle alevlere ilk müdahaleyi yaparken, durumun bildirilmesi üzerine itfaiye ekipleri geldi. Alevler, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kısa sürede söndürüldü. Otobüs, yangın nedeniyle kullanılamaz hale gelirken, içinde yolcu bulunmaması olası faciayı önledi. Yangının çıkışı nedeninin belirlenmesi için soruşturma başlatıldı.

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Belediye otobüsü alev alev yandıBelediye otobüsü alev alev yandıBelediye otobüsü alev alev yandıBelediye otobüsü alev alev yandı

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