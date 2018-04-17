Belediye otobüsü genç kıza böyle çarptı

Bursa’da özel halk otobüsünün karşıdan karşıya geçmeye çalışan genç kıza çarptığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı.
Kaza, Veysel Karani Mahallesi’nde meydana geldi. Üç kız arkadaş, okul çıkışı karşıdan karşıya geçmek istedi. İçlerinden Betül D., karşıya geçmeye çalıştığı sırada gelen belediye otobüsünü görmedi. Hızla gelen belediye otobüsü, genç kızı son anda farkına varıp yavaşlasa da duramadı. Otobüs Betül D.’ye çarptı. Çarpmanın etkisiyle yaklaşık 5 metre sürüklenen genç kız ağır yaralandı. Otobüsteki yolcular ve arkadaşları yaralı genç kızın yardımına koştu. Olay yerine gelen ambulansla Şevket Yılmaz Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılan genç kız tedavi altına alındı. Bu anlar ise saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı. Polis ekipleri otobüs şoförünü ifadesini almak üzere emniyete götürürken, kazayla alakalı tahkikat sürüyor.
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