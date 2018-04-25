Belediye otobüsü ile otomobil çarpıştı; 2 yaralı

Eskişehir’de belediye otobüsü ile otomobilin karıştığı trafik kazasında 2 kişi yaralandı.
Kaza, Kırmızıtoprak Mahallesi Basın Şehitleri Caddesi üzerinde yaşandı. O.İ. (40) idaresindeki otomobil, önünde seyreden otobüse arkadan çarptı. Kaza sonrası otomobil sürücüsü ile eşi S.İ. (36) yaralandı. Hayati tehlikeleri bulunmayan yaralılar, hastaneye giderek tedavi oldu.
Edirne'de akılalmaz olay! Koşarak Yunanistan'a geçen Adanalı: Dövüp geri gönderdiler
Son dakika! Bölünecek üniversite sayısı 13'e çıktı!
AK Partili eski vekil: Tiksiniyorum
Erdoğan ve Aliyev'den ortak açıklama
Reuters duyurdu! Suriye'de Rus paralı askerler görüntülendi
İstanbul'daki lüks sitede korkunç olay!
Rusya açıkladı: Türkiye’ye sevk edilecek S-400’lerin üretimi başladı
IŞİD, porno oyuncusunu tehdit etti! Evinin görüntüsünü yayınladı
Seks tarikatından son anda kaçmışlar
WhatsApp'tan ‘ses' getiren yenilik: Yanlış mesaja son
Okuyucu Yorumları 0 yorum