Belediye otobüsü yandı

Mehmet CANDAN - İZMİR, (DHA)İZMİR'in Karşıyaka ilçesinde, seyir halindeyken motor bölümünden alev alan belediye otobüsü kullanılamaz hale geldi. Otobüste yolcu bulunmaması olası bir faciayı önledi. Çiğli'den Karşıyaka yönüne seyir halinde olan 35FU 343 plakalı belediye otobüsü servis dışı konumdayken motor bölümünden alev aldı. Alevleri fark eden şoför otobüsü yol kenarına çekti. Çevredeki vatandaşlar yangın tüpleriyle yangına ilk müdahaleyi yaparken, durumun bildirilmesi üzerine gelen itfaiye ekipleri yanan otobüsü kısa sürede söndürdü. Yangın sonrasında otobüs kullanılamaz hale gelirken, içinde yolcu bulunmaması olası bir faciayı önledi. Yangının çıkışı sebebinin belirlenmesi için soruşturma başlatıldı.
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