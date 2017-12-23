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Belediye otobüsünde iğrenç olay!

YAŞAM HABERLERİ | 23.12.2017 12:12 | Son Güncelleme 8 saat önce

Hemşire A.T, belediye otobüsünde yan koltukta oturan M.T.A’dan, bacağıyla kendisini taciz ettiği gerekçesiyle şikayetçi oldu. İzmir Bölge Adliye Mahkemesi 15. Ceza Dairesi, M.TA’ya ‘cinsel saldırı’ suçundan 2 yıl hapis cezası verdi. Sanık sabıkasız olduğu için hükmün açıklanması ertelendi

Belediye otobüsünde iğrenç olay!

Belediye otobüsü ve metrolar başta olmak üzere toplu taşıma araçlarında özellikle erkeklerin, oturma yerlerini gereksiz yere işgal etmesi sonucu zaman zaman yaşanan tartışmalarla ilgili yargıdan çok konuşulacak bir karar çıktı. İzmir'de M.T.A. isimli erkeğin, A.T. isimli kadını, tüm uyarılara rağmen bacağını değdirerek taciz etmesiyle ilgili İzmir Bölge Adliye Mahkemesi 15. Ceza Dairesi, hapis cezası verdi. Daire, üç çocuk babası 37 yaşındaki M.T.A'yı 2 yıl hapis cezasına çarptırdı. Ancak Daire sanığın sabıkasız olması nedeniyle hükmün açıklanmasının ertelenmesini kararlaştırdı.

EVİNE GİDİYORDU

Olay, 15 Temmuz 2016 tarihinde Konak ilçesi Alsancak semtinde yaşandı. Nöbetten çıkan 36 yaşındaki hemşire A.T, Montrö'den Bornova yönüne giden ESHOT'a ait belediye otobüsüne bindi. A.T. otobüste, orta sıralardaki ikili koltuğun birine oturan M.T.A'nın yanındaki boş yere oturdu. Ancak birkaç dakika sonra M.T.A. bacaklarını açarak A.T'ye temas etmeye başladı. A.T'nin bir bacağıyla sürekli olarak bacağına dokunmasından rahatsız olan A.T, M.T.A'yı uyardı.
Ancak, M.T.A'nın bacaklarına temas etmeye devam etmesi üzerine A.T. bu defa yüksek sesle uyarıda bulundu. Bunun üzerine olaya diğer yolcular ve otobüs şoförü müdahale etti.

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POLİSİ ARADI

Bu sırada A.T. telefonla polisi arayarak yardım istedi. Kısa sürede olay yerine gelen polis, Alsancak Garı yakınında durduğu araç içindeki A.T. ile tacizci M.T.A'yı karakola götürdü. A.T. otobüs içinde bu kişinin kendisine temas yoluyla tacizde bulunduğunu iddia ederek şikayetçi oldu. Savcılığın talimatıyla karakolda ifadesi alınan ve suçlamaları kabul etmeyen M.T.A. tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. Birkaç ay sonra 27. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen ilk mahkeme sonrası bir fabrikada işçi olarak çalışan üç çocuk babası M.T.A. beraat etti. **KARAR BOZULDU** Ancak dava, A.T'nin itirazı üzerine, bir üst mahkeme olan Bölge Adliye Mahkemesi'ne geldi. 15. Ceza Dairesi Başkanı hakim Erdal Baytemir, duruşma neticesinde tarihi bir karara imza attı. Baytemir, M.T.A'nın uyarılara rağmen yapmayı sürdürdüğü bacak temasını, TCK nın 102/1- 2c. maddesinde düzenlenen sarkıntılık düzeyinde cinsel saldırı suçu olarak kabul edip, ilk derece mahkemesinin beraat kararını kaldırdı. Baytemir, A.T'nin 2 yıl hapisle cezalandırılmasına karar verdi. Ancak takdiri indirim uygulanan sanık için sabıkasız olması nedeniyle verilen hükmün açıklanmasının ertelenmesine karar verildi. **ÖRNEK BİR KARAR** İzmirli avukat Fatih Kanmaz, "Bu tüm Türkiye'de örnek olacak tarihi bir karar. Karar, bu şekilde oturup kadınları rahatsız eden kendini bilmez olarak nitelendirilebilecek kişilere karşı ders olacak bir nitelikte" dedi. Yeni Asır
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Anahtar Kelimeler:
hemşire OTOBÜS otobüste temas

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Okuyucu Yorumları 25 yorum
bu karı tam bir şeytanmış. hem yanina otur adami tahrik et hemde dava et iyiymiş.
@adolfhitlerr resme bakarakmı yorum yaptın :)
@adolfhitlerr bunlar ..... siz insan brader. onun da kardeşi ya da karısı kızı yanımız da otursa bizde aynısını yaparız akıllanır.sözde namus için kan dökerler ama başkasına yapınca azdırdı olur.
lan gerzek şeytan olan sensin. kadın neden tahrik etsin? diyelim öyle bir şey oldu kadin neden şikayet etsin ya da o erkek oradan siktir olup kalksın.. sizin gibiler yüzünden bu ülkede kadın erkek eşitliği ve özgürlüğü kalmadı.
@adolfhitlerr hıyara bak hıyara çengelköy hıyarı...
@adolfhitlerr Bu sapık eylemler akp işidir kadını toplumdan alıp eve kapatmak için yapılmış. haberler silsilesi bu hamleden sonra bacılarımız taciz ediliyor otobüsleri ayıralım derler. Sonra kadını eve kapatıp cinsel bedensel ruhsal hayatını yok sayıp köle gibi ezip özgürlük diye kara çarşafa sokarlar Uyananın kadınlar
bu sahsiyette aynı karekterde bir kişi belliki kendisi bir adet fordcu
@adolfhitlerr tam bir ayısın iyimi adam taciz ederken sen yanındamıydın
@adolfhitlerr şeytan bizzat sensin
hee hee haklısınız
İyi güzelde arkadaş.Bu iş ya suistimal edilirse.Kadin kıl kaptığı birine bu adam beni cimcikledi dese adam ayvayi yedi.
@umudum535 neden yapsın kendiside rekla olacak insan kendine bunu neden yapsın ama böyle yorum yaptığına göre sende,de biraz sapıklık var
iftirami gercekmi artik kimse ayırt edemez oldu adam yaomasada yaptı dedinmi olay bitmistir allah yardimcisi olsun okadar basitlestiki hersey hani derlerye yalanci coban misali oldu gercek soylesen millet supeleniyor acaba......
arkadaşım tamam tacizciyi sapğı atın içeri de böğle her önüne gelen bana dokuntu bana baktı diyerek yargısız infaz yapılmaz ki zaten mahkeme de 1-0 önde başlıyorlar
milletin işi gücü yok
hep erkeklermi suçlu genelde erkekleri kışkırtan kadınlar işlerine gelmedigin de sıkayet edıyorlar
insanları taciz et sonra davacı ol çok namuslusun giysin adam gibi olsun terbiye yoksunu edeb yoksunu haya yoksunu kefere giysilerini giyinin ahlakımızla orfumuzle dinimizle dalga geçin
yanındaki oturan adamda terbiyesiz oturma kalk git sizin yüzünüzden toplumun ahlakını bozdunuz ikisinede ikişer yıl
hemen her gün tecavüz haberlerini okuyoruz akp.yaptırdığı araştırmada bu tür vakaların sadece %10 yargıya intikal ediyor yani durum sadece yazılanla sınırlı degil durum cok vahim imanlı gençlik yetiştircegim diye gelen akp resmen sapık bir toplum yetiştirdi
geregınden fazla abartılmıs bır konu bence. bazen ıster ıstemez bacaklar degebılıyor. bende ızmırlıyım benzer olaylar oluyor cok. ne bıleyım ıkılemde kalıyor ınsan. kemeraltında ondekı kadın bırden egılınce gayrııhtıyarı dokunuyor ınsan. ornek cok
Bu hemşire neden o adamın yanına oturmuş ki. Bu kadar ince düşünen ler erkek yanına oturmuyor. O adam bunu taciz etmediyse ne olacak boş yere yaftalandı gitti. Bacağı ile deymiş lafa bak.
Bu ne be önüne gelen iftira atar ozaman bana böyle kadın gelse boğazını keser kanını akıtırım
hep bu tip işler laik izmirde oluyor ne ayıp,yakışıyor mu
Iyice işin ..kunu çıkardılar.Yani öyle bir hal aldı ki kadın her kıl olduğu erkeği sapıklıkla çeşitli bahanelerle sşahitsiz,kanıtsız zan altına sokabiliyor hatta ceza bile verdirebiliyor.
izmir izmir. laik izmir. yakışıyor mu sana.
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