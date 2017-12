Belediye otobüsünde iğrenç olay!

Belediye otobüsü ve metrolar başta olmak üzere toplu taşıma araçlarında özellikle erkeklerin, oturma yerlerini gereksiz yere işgal etmesi sonucu zaman zaman yaşanan tartışmalarla ilgili yargıdan çok konuşulacak bir karar çıktı. İzmir'de M.T.A. isimli erkeğin, A.T. isimli kadını, tüm uyarılara rağmen bacağını değdirerek taciz etmesiyle ilgili İzmir Bölge Adliye Mahkemesi 15. Ceza Dairesi, hapis cezası verdi. Daire, üç çocuk babası 37 yaşındaki M.T.A'yı 2 yıl hapis cezasına çarptırdı. Ancak Daire sanığın sabıkasız olması nedeniyle hükmün açıklanmasının ertelenmesini kararlaştırdı.

EVİNE GİDİYORDU

Olay, 15 Temmuz 2016 tarihinde Konak ilçesi Alsancak semtinde yaşandı. Nöbetten çıkan 36 yaşındaki hemşire A.T, Montrö'den Bornova yönüne giden ESHOT'a ait belediye otobüsüne bindi. A.T. otobüste, orta sıralardaki ikili koltuğun birine oturan M.T.A'nın yanındaki boş yere oturdu. Ancak birkaç dakika sonra M.T.A. bacaklarını açarak A.T'ye temas etmeye başladı. A.T'nin bir bacağıyla sürekli olarak bacağına dokunmasından rahatsız olan A.T, M.T.A'yı uyardı.

Ancak, M.T.A'nın bacaklarına temas etmeye devam etmesi üzerine A.T. bu defa yüksek sesle uyarıda bulundu. Bunun üzerine olaya diğer yolcular ve otobüs şoförü müdahale etti.