HABER

Belediye otobüsünde korku dolu anlar! Şoför yolcuları esir aldı

YAŞAM HABERLERİ  | 23.02.2018 03:56 | Son Güncelleme

Ankara’da yolcularla tartışan EGO otobüsü şoförü, tüm kapıları kilitleyerek yolcuları 40 dakika boyunda araç içinde esir aldı.

Olay, akşam saatlerinde Mamak Ege Mahallesi 340 hat numaralı EGO otobüsü içinde meydana geldi. Alınan bilgilere göre, Nato Yolu Caddesi üzerinde ilerleyen otobüsün otomatik kapısının arkasında sıkışan iki yolcu, şoförle tartışma yaşadı. Yolculara hak veren başka bir vatandaşın da şoförle münakaşaya girmesi sonucu gerginlik arttı.

Yolcularla ağız dalaşına giren sürücünün, daha sonra tüm kapıları kilitleyerek kimseyi araçtan indirmediği iddia edildi. O anlar, yolcular tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Görüntülere, otobüs içinde mahsur kalan insanların serzenişleri yansıdı. Yolcuları yaklaşık 40 dakika boyunca esir alan şoförün, daha sonra cep telefonu ile konuşarak ve trafikte tehlikeli hareketler yaparak yola devam ettiği ifade edildi.

Canlı yayında yumruklar konuştu!Canlı yayında yumruklar konuştu!
Babasının ateist olduğunu söyledi, böyle defnedildiBabasının ateist olduğunu söyledi, böyle defnedildi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Ankara OTOBÜS şoför

En Çok Okunan Haberler

Survivor 2018'de sakatlanan Hakan Hatipoğlu için karar verildi! Hakan Survivor'a devam edecek mi? Acun Ilıcalı açıkladı

Survivor 2018'de sakatlanan Hakan Hatipoğlu için karar verildi! Hakan Survivor'a devam edecek mi? Acun Ilıcalı açıkladı

Asıl kış için tarih verildi! O günlere dikkat

Asıl kış için tarih verildi! O günlere dikkat

YouTube, TSK'nın Afrin videosunu sildi!

YouTube, TSK'nın Afrin videosunu sildi!

Kırgın Çiçekler dizisi veda partisiyle final yapacak

Kırgın Çiçekler dizisi veda partisiyle final yapacak

4 ay önce istifa eden Gökçek'in reklam afişleri dikkat çekiyor

4 ay önce istifa eden Gökçek'in reklam afişleri dikkat çekiyor

Saadet Partisi lideri Karamollaoğlu'ndan gündemi sarsacak sözler!

Saadet Partisi lideri Karamollaoğlu'ndan gündemi sarsacak sözler!

Okuyucu Yorumları 9 yorum
be değişik insanları otobüs kalabalık yolcu sıkışmış tamamda bu insanlar içinde şöförü haklı bulacak kimse yokmu neden hep şöförlerimiz suçlanıyo akbil basmadan gitmeye çalışan babasının dedesinin annesini ninesini ücretsiz kartını kullanan insanlar şöför görse diğer insanlar şöförü genede haksız buluyorlar emek hırsızların hiç suçu yok
akbil dedigine göre ego ya uzaksın bu ego soforlerı son zamanlarda gercekten zıvnadan cıktılar eskden gokcek baskısı demekkı sımdı guzergahtan cıkmalar kafalarına gore duraklara gırmemeler vatwndasa dayılık yapmalar
istanbullu olduğum için akbil dedim duraklara girmiyorlarsa cezalarını çeksinler tabi okonuda kimse şöförleri haklı görmüyor görmezde biliyorsunki otobüslerin kapıları otomatik çarpıcaksada şöför farketmezse bi müdahalede bulunamaz yani kapının açılacağını bile bile çarpmasını neden beklerlerki
otobüs minibüs taksi şöförü emekçi sin hak veriyorum ama biraz profesyonel ol
bunun bir sucu yok babası kim acaba?
O kafar kişi mal gibi mahsur mu kalmış . 155 diye bir numara var
bana denk gelmiyor ki böyle şoför
Bana denk gelmez ki böyle şoför!!!
ÜLKE ARABIN ÇORBASINA BENZEDİ..
Diğer Haberler
Hırsızlık için girdikleri çiğ köfte dükkanında kola çalan hırsızlar tutuklandı.

Hırsızlık için girdikleri çiğ köfte dükkanında kola çalan hırsızlar tutuklandı.

Ruhsatsız geri dönüşüm depoları mühürlendi

Ruhsatsız geri dönüşüm depoları mühürlendi

Osmancık’ta polis denetlemesi: 2 gözaltı

Osmancık’ta polis denetlemesi: 2 gözaltı

Muğla’da aracı içinde öldürülen pazarlamacının katil zanlısı tutuklandı

Muğla’da aracı içinde öldürülen pazarlamacının katil zanlısı tutuklandı

Parasını alamadığını söyleyip intihara kalkıştı

Parasını alamadığını söyleyip intihara kalkıştı

Ceylanpınar’da ruhsatsız tabanca ele geçirildi

Ceylanpınar’da ruhsatsız tabanca ele geçirildi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.