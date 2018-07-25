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Belediye otobüsünde taciz iddiasına gözaltı

YAŞAM HABERLERİ  | 25.07.2018 19:19 | Son Güncelleme

BURSA'da, belediye otobüsünde yanında oturduğu E.Y.

Belediye otobüsünde taciz iddiasına gözaltı

Berktuğ ÖNCÜ/BURSA, (DHA)- BURSA'da, belediye otobüsünde yanında oturduğu E.Y. (33) adlı kadını elle taciz ettiği iddia edilen S.D. (41), gözaltına alındı.
Olay, merkez Osmangazi ilçesinde meydana geldi. Mesken Mahallesi ile Kent Meydanı arasında güzergahta sefer yapan belediye otobüsünde bulunan E.Y., yanında oturan S.D.'ye, kendisini elle taciz ettiğini iddia ederek tepki gösterdi. İkili arasında tartışma çıkarken, otobüs şoförü polise haber verdi. Motorize Yunus Ekipleri ile Güven Timleri, seyir halindeki otobüsü, Osmangazi ilçesi Uluyol Caddesi'nde durdurdu. Otobüsteki diğer yolcuların da tepki gösterdiği S.D., gözaltına alındı. Kadın da ifadesi alınmak üzere Asayiş Şubesi'ne götürüldü. Soruşturma sürdürülüyor.

FOTOĞRAFLI

Belediye otobüsünde taciz iddiasına gözaltıBelediye otobüsünde taciz iddiasına gözaltıBelediye otobüsünde taciz iddiasına gözaltıBelediye otobüsünde taciz iddiasına gözaltı

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