Belediye otobüsünde taciz iddiasına gözaltı

Berktuğ ÖNCÜ/BURSA, (DHA)- BURSA'da, belediye otobüsünde yanında oturduğu E.Y. (33) adlı kadını elle taciz ettiği iddia edilen S.D. (41), gözaltına alındı.
Olay, merkez Osmangazi ilçesinde meydana geldi. Mesken Mahallesi ile Kent Meydanı arasında güzergahta sefer yapan belediye otobüsünde bulunan E.Y., yanında oturan S.D.'ye, kendisini elle taciz ettiğini iddia ederek tepki gösterdi. İkili arasında tartışma çıkarken, otobüs şoförü polise haber verdi. Motorize Yunus Ekipleri ile Güven Timleri, seyir halindeki otobüsü, Osmangazi ilçesi Uluyol Caddesi'nde durdurdu. Otobüsteki diğer yolcuların da tepki gösterdiği S.D., gözaltına alındı. Kadın da ifadesi alınmak üzere Asayiş Şubesi'ne götürüldü. Soruşturma sürdürülüyor.
Hadi Salihoğlu emekliliğini istedi!
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk yeni kabinenin açıklandığı gün Maya Okulları'ndaki tüm hisselerini devretmiş!
MEB'den ders kitapları için FETÖ uyarısı! O belge ortaya çıktı!
Mars'ta su birikintisi bulundu! İnsanlığın tarihini değiştirecek buluş
Yunan psikopos: Yangın, Çipras ateist olduğu için çıktı
İYİ Parti'de olağanüstü kurultay tarihi belli oldu!
Ünlü milyonere 'seks tarikatı' suçlaması
Meral Akşener'in evinin önüne mektuplar bırakıldı
Başkent'te kan donduran eski koca dehşeti! Ev hapsi, işkence, darp...
Bunları biliyor musunuz?
İçinden çıkanlar şoke etti! Pitonun midesindeki şişliği görünce müdahale ettiler ama...
Okuyucu Yorumları 0 yorum