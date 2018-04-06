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Belediye otobüsünün altında kalan çocuk hayatını kaybetti

YAŞAM HABERLERİ  | 06.04.2018 19:53 | Son Güncelleme

Çorum’un Sungurlu ilçesinde belediye otobüsün altına kalan 2.5 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti.Edinilen bilgilere göre kaza, Hacettepe Mahallesi Dr.

Belediye otobüsünün altında kalan çocuk hayatını kaybetti

Çorum’un Sungurlu ilçesinde belediye otobüsün altına kalan 2.5 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti.
Edinilen bilgilere göre kaza, Hacettepe Mahallesi Dr. Sadık Ahmet Caddesi’nde meydana geldi. Ahmet K.’nın kullandığı Belediye’ye ait halk otobüsüne annesiyle birlikte binen 2.5 yaşındaki Emir Bezeniroğlu, evinin önüne geldiklerinde indiği otobüsten annesinin elini bırakarak otobüsün ön kısmına geçti. Çocuğu fark etmeyen otobüs sürücüsü hareket etti. Otobüsün altında minik Emir olay yerinde hayatını kaybetti. Cumhuriyet Savcısının incelemesinin ardından minik çocuğun cansız bedeni Sungurlu Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
Kazayla ilgili başlatılan soruşturma devam ediyor.

Belediye otobüsünün altında kalan çocuk hayatını kaybetti

Belediye otobüsünün altında kalan çocuk hayatını kaybetti

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