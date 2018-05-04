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Belediyedeki görevine son verilen işçiyi intihardan psikolog vazgeçirdi

YAŞAM HABERLERİ  | 04.05.2018 16:32 | Son Güncelleme

AYDIN'ın Efeler ilçesinde, işçi olarak çalıştığı belediyedeki görevine son verilince bunalıma giren Salih U.

Belediyedeki görevine son verilen işçiyi intihardan psikolog vazgeçirdi

Burhan CEYHAN/AYDIN, (DHA) - AYDIN'ın Efeler ilçesinde, işçi olarak çalıştığı belediyedeki görevine son verilince bunalıma giren Salih U. (52), binanın 5'inci katına çıkıp, atlamak istedi. Salih U., psikolog tarafından ikna edilerek, intihardan vazgeçirildi.
Olay, saat 14.00 sıralarında, ilçeye bağlı Veysipaşa Mahallesi'nde meydana geldi. Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü binasının 5'inci katına atlamak için çıkan Salih U.'yu görenler, polise haber verdi. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Aydın İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürü Abdurrahman Akın da yaşamına son vermek isteyen Salih U.'yu ikna etmek için olay yerine geldi. Belediyedeki işinden çıkarıldığı için bunalıma girdiği belirtilen Salih U., ikna edilmeye çalışıldı. Asayiş Şube Müdürü Akın, Salih U. ile bir süre görüştü; ancak başarılı olamadı. Bunun üzerine bölgeye bir de psikolog getirildi. Psikoloğun ikna etmesinin ardından polis, Salih U.'yu aşağı indirip, Efeler Polis Merkezi'ne götürdü.
Salih U., işçi olarak çalıştığı Efeler Belediyesi'ndeki görevine 2 ay önce son verildiğini, ekonomik sıkıntıya girdiğini, bu nedenle intihar etmek istediğini söyledi. Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.

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Belediyedeki görevine son verilen işçiyi intihardan psikolog vazgeçirdiBelediyedeki görevine son verilen işçiyi intihardan psikolog vazgeçirdi

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