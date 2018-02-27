Belediyenin resmi aracını çalan hırsızlar Bolu’da yakalandı

Düzce’nin Çilimli İlçesi Belediyesi’ne ait resmi plakalı minibüsü çalan hırsızlar, Bolu’da polis ekiplerinin kovalamacası sonucu yakalandı.
Edinilen bilgiye göre, Düzce’nin Çilimli İlçesi’nde yaşayan 19 yaşındaki Oğuzcan Topuz ve arkadaşı 17 yaşındaki C.D., dün gece saatlerinde Çilimli Belediyesi’ne ait resmi plakalı minibüsü park halindeyken çaldı.
İki arkadaş bir süre çaldıkları minibüsle Düzce’de gezdikten sonra kız arkadaşları 17 yaşındaki Y.K.’yi de almak için Bolu’ya geldi. Belediyeye ait resmi plakalı minibüsle şehir merkezinde gezen 3 şahıs, çalıntı ihbarı verilen minibüsün Plaka Tanıma Sistemi’ne takılması üzerine polis ekipleri tarafından aranmaya başlandı.
Borazanlar Mahallesi Hürriyet Caddesi üzerinde seyir halinde olduğu tespit edilen çalıntı minibüs, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro ekipleri ve Trafik ekiplerinin kovalamacası sonucu önü kesilerek yakalandı.
Araçta bulunan Oğuzcan Topuz, C.D. ve kız arkadaşları Y.K. minibüsten indirilerek kelepçelendikten sonra ifadeleri alınmak üzere İl Emniyet Müdürlüğü’ne götürüldüler.
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