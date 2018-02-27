HABER

Belediyenin resmi aracını çalan hırsızlar Bolu’da yakalandı

YAŞAM HABERLERİ  | 27.02.2018 15:53 | Son Güncelleme

Düzce’nin Çilimli İlçesi Belediyesi’ne ait resmi plakalı minibüsü çalan hırsızlar, Bolu’da polis ekiplerinin kovalamacası sonucu yakalandı.Edinilen bilgiye göre, Düzce’nin Çilimli İlçesi’nde yaşayan 19 yaşındaki Oğuzcan Topuz ve arkadaşı 17 yaşındaki C.D., dün gece saatlerinde Çilimli Belediyesi’ne ait resmi plakalı minibüsü park halindeyken çaldı.İki arkadaş bir süre çaldıkları minibüsle Düzce’de gezdikten sonra kız arkadaşları 17 yaşındaki Y.K.’yi de almak için Bolu’ya geldi.

Düzce’nin Çilimli İlçesi Belediyesi’ne ait resmi plakalı minibüsü çalan hırsızlar, Bolu’da polis ekiplerinin kovalamacası sonucu yakalandı.
Edinilen bilgiye göre, Düzce’nin Çilimli İlçesi’nde yaşayan 19 yaşındaki Oğuzcan Topuz ve arkadaşı 17 yaşındaki C.D., dün gece saatlerinde Çilimli Belediyesi’ne ait resmi plakalı minibüsü park halindeyken çaldı.
İki arkadaş bir süre çaldıkları minibüsle Düzce’de gezdikten sonra kız arkadaşları 17 yaşındaki Y.K.’yi de almak için Bolu’ya geldi. Belediyeye ait resmi plakalı minibüsle şehir merkezinde gezen 3 şahıs, çalıntı ihbarı verilen minibüsün Plaka Tanıma Sistemi’ne takılması üzerine polis ekipleri tarafından aranmaya başlandı.
Borazanlar Mahallesi Hürriyet Caddesi üzerinde seyir halinde olduğu tespit edilen çalıntı minibüs, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro ekipleri ve Trafik ekiplerinin kovalamacası sonucu önü kesilerek yakalandı.
Araçta bulunan Oğuzcan Topuz, C.D. ve kız arkadaşları Y.K. minibüsten indirilerek kelepçelendikten sonra ifadeleri alınmak üzere İl Emniyet Müdürlüğü’ne götürüldüler.

Belediyenin resmi aracını çalan hırsızlar Bolu’da yakalandı

1 / 6

Belediyenin resmi aracını çalan hırsızlar Bolu’da yakalandı

Belediyenin resmi aracını çalan hırsızlar Bolu’da yakalandı
2 / 6

Belediyenin resmi aracını çalan hırsızlar Bolu’da yakalandı

Belediyenin resmi aracını çalan hırsızlar Bolu’da yakalandı
3 / 6

Belediyenin resmi aracını çalan hırsızlar Bolu’da yakalandı

Belediyenin resmi aracını çalan hırsızlar Bolu’da yakalandı
4 / 6

Belediyenin resmi aracını çalan hırsızlar Bolu’da yakalandı

Belediyenin resmi aracını çalan hırsızlar Bolu’da yakalandı
5 / 6

Belediyenin resmi aracını çalan hırsızlar Bolu’da yakalandı

Belediyenin resmi aracını çalan hırsızlar Bolu’da yakalandı
6 / 6

Belediyenin resmi aracını çalan hırsızlar Bolu’da yakalandı

Belediyenin resmi aracını çalan hırsızlar Bolu’da yakalandı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Hadise, Amsterdam konserinde yuhalandı!

Hadise, Amsterdam konserinde yuhalandı!

Salih Müslim serbest bırakıldı!

Salih Müslim serbest bırakıldı!

Başbakan Yıldırım 'belgelerle geldim' dedi ve canlı yayında açıkladı!

Başbakan Yıldırım 'belgelerle geldim' dedi ve canlı yayında açıkladı!

Çalışan anneye 5 bin 50 lira para!

Çalışan anneye 5 bin 50 lira para!

Sevgilisini boğdu, kendini böyle savundu: Kendimi öldüreceğime...

Sevgilisini boğdu, kendini böyle savundu: Kendimi öldüreceğime...

Türkiye ile Yunanistan arasında büyük kriz yaratacak olay!

Türkiye ile Yunanistan arasında büyük kriz yaratacak olay!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Pide salonunda gelinini öldürdü, oğlunu yaraladı (3)

Pide salonunda gelinini öldürdü, oğlunu yaraladı (3)

Van'da iki aile kavga etti: 6 yaralı

Van'da iki aile kavga etti: 6 yaralı

Samsun'da yasa dışı bahis ve tefeci operasyonunda 9 tutuklama

Samsun'da yasa dışı bahis ve tefeci operasyonunda 9 tutuklama

Emniyet Müdürü, FETÖ'den tutuklandı

Emniyet Müdürü, FETÖ'den tutuklandı

Uyuşturucu satıcısı 9 kişi yakalandı

Uyuşturucu satıcısı 9 kişi yakalandı

Duvar delinerek girilen bakkaldan 300 TL'lik ürün çalındı

Duvar delinerek girilen bakkaldan 300 TL'lik ürün çalındı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.