Belgin, 5'inci kattan düşüp öldü

EDİRNE,(DHA)- EDİRNE'de özel bir hastanede asistan olarak çalışan 23 yaşındaki Belgin Y., evinin 5'inci kat balkonundan düşerek hayatını kaybetti. Polis, genç kızın intihar etmiş olabileceği ihtimalini de dikkate alarak soruşturmasını sürdürüyor.
Olay, dün akşam saatlerinde Yancıkçı Şahin Mahallesi Gediz Aralığı Sokakta meydana geldi. Edirne'de özel bir hastanede doktor asistanı olarak çalışan Belgin Y., evinde yalnız bulunduğu sırada 5'inci kat balkonundan düştü. Çevredekilerin olayı görüp haber vermesi üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ambulansla Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırılan Belgin Y., doktorların müdahalesine rağmen hayatını kaybetti.
Polis kayıtlarında daha önceden psikolojik rahatsızlığı bulunduğu ve anti deprasan ilaçları kullandığı belirtilen Belgin Y.'nin intihar etmiş olabileceği ihtimali de dikkate alınarak soruşturma başmlatıldı.
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