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'Ben ateş etmem, ezer geçerim' diye yazmıştı, ifadesinde çark etti

YAŞAM HABERLERİ | 25.01.2018 11:11 | Son Güncelleme 4 saat önce

Sakarya’nın Akyazı ilçesinde aracı ile ezerek parçaladığı tilki ve doğanla fotoğraf çekildiği iddiasıyla sosyal medyada paylaşan genç jandarmaya verdiği ifade de suçlamaları kabul etmeyerek, “Ben yoldan geçiyordum, ölmüş tilki ve vurulmuş doğanı görüp fotoğraf çektiğim için suçlu duruma düştüm. Bundan sonra hayvanlara daha hassas davranacağım” dedi

'Ben ateş etmem, ezer geçerim' diye yazmıştı, ifadesinde çark etti

Sakarya’nın Akyazı ilçesinde yaşayan Ö.D. isimli genç aracıyla ezerek parçaladığı iddia edilen tilki ile silahla vurulmuş doğanın fotoğrafını sosyal medyada paylaşmış ve hayvanseverler duruma büyük tepki göstermişti. Gelen tepkiler üzerine Ö.D. sosyal medya üzerine yüklediği fotoğrafları silmişti. Genç, Akyazı İlçe Jandarma Komutanlığına giderek konuyla ilgili ifade verdi.

İlçe Jandarma Komutanlığında ifade veren Ö.D.’nin, “Ben yoldan geçiyordum, yolun kenarında parçalanmış tilki ve ölmüş doğanı gördüm. Arkadaşım görsün diye arabamla orada durdum ve fotoğraf çekildim. Doğanın tüfekle vurulmuş olduğunu gördüm. Eve gittim, bir anlık gaflet ile sosyal medyada paylaştım. İki saat sonra gelen tepkiler üzerine sosyal medya hesabındaki fotoğrafları kaldırdım. Olayın bu derece büyüyeceğini tahmin etmedim. Pişmanım, normalde avcılık ile ilgim yok. Avcı filan değilim. Görüp fotoğraf çekildiğim için suçlu duruma düştüm. Bundan sonra hayvanlara karşı daha hassas davranacağım” dediği ortaya çıktı.

İfadesi alınan genç daha sonra serbest bırakıldı. Jandarma ekipleri avcılık kanuna muhalefet etmekten Ö.D.’ye idari para cezası uygulanması için durumu Sakarya Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü ekiplerine bildirdi. Konuyla ilgili ise Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü’nün gence 11 bin TL para cezası keseceği öğrenildi.

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Anahtar Kelimeler:
sakarya Akyazı hayvana şiddet

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Okuyucu Yorumları 24 yorum
11000 ödesinde görsün.indirim olmazsa ömrünce yeter buna bu ders
önce insan yetiştirmek lazım, cani değil...önce bunu yapalım, çok şey zaten kendiliğinden hallolacak, göreceksiniz...
Yoldan geçiyormuş görmüşşş müşşş...Madem gördün ölü bir hayvanla fotoğraf çekmek nasıl bir vicdansızlık?
cambaz, cezayi gorunce ben öldürmedim artistlik olsun diye fotograf cektim diyor.
Surata baksana.Nefret ediyorum avcılardan.yaban tv neyse oda kapatılsın
@sebahattin_1982_ltzse Aslanlardan da nefret et o zaman onlarda avcı.
@ozlemimsin25 herkes beni avcı zannetti değil mi yorumumdan dolayı. en az bende sizin kadar sevmem avla uğraşanları, Allah'a şükür bir kere bile gitmişliğim yok, ama avcıları genelleyip böyle bir yorum yapmakta yanlış, avcı sadece insanlardan olmuyor. Onu demeye getirdim ama herkes yanlış yerinden anlamış mevzuyu. Ayrıca yasal av denen bir durum da var. Yasal olduğu için bir şey diyemezsiniz.
Avcılığın serbest olması bile akıl alır gibi değil.
@uyurgezer33 Sende gel doğuda yaşa, kar kış ortasında kurtlar çevirsin köyünü yurdunu o zaman anlarsın. devletin görevlileri gelip söylüyor vurun diye. saçma sapan konuşursunuz anca. Ben bunları anlatmaya çalıştım ama kimsenin kafası ön yargından arınıp düşünmeye zaman bulamamış. izmirin sıcağında sallamak kolay öyle
Dangalaklığın ve Katliamın sonu Kesilen ceza Az bile
tipe bak
Allah ından bul cani yaratık .ne geçti eline yazık değil mi sen mi verdin canını merhamet yoksunu vicdansız
katiller yalan söyleyemez utanır.
dünyanın en vahşi yaratığı sensin işte..
11 bin TL ceza da ezip geçmez belki... ama psikolojiyi delip geçer... Cezayı eleştirmiyorum, az bile.
Okullarda testten başka bi halt öğretilmezse olacağı bu bunun gibiler.Hoş meb in kitaplarının içi de boş öğretmen ne yapsın.
lanet katiller.
senin gibi dayı yürekli adama böyle ifade yakışıyor mu nonoşum dün resmine bakan korkacaktı ya hahaha
gerizekalı
ana okulundan itibaren önce insan yetiştirelim ANNELER VE BABALAR
Adım gibi eminimki devlet bu ve bunun erkeklere gereken cezayı versin,affetmesin eğer bu tipler o hayvanlar için doğaya her gün yemek bırakmazlarsa ben terbiyesizim.
böyle hayvanlara 11 bin değiş 11 trilyonda yazsan boş analar neden böyle cahil insanlar doğurur
bu hayvan severlerin çogunun kafa hayvnlar kadar çalışmıyor bu mallar dananın koyunun kuzunun hayvan olduğunu bile idrak edemıyorlar
ulan olum zaten avcı olsan bunları vurmazdın.avcı doğaya saygılıdır kotasınca serbest hayvanları avlar sezon bitince gerekirse hayvan nufusunun çoğalmasına yardım eder avcı budur.
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