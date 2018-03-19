“Ben zehirlendim. Başkası da zehirlenmesin” diyen sanığa 15 yıl hapis

Kayseri’de ‘uyuşturucu madde ticareti’ suçundan tutuklu yargılanan ve mahkemede “Ben zehirlendim. Başkası da zehirlenmesin” diyen sanığa 15 yıl 7 ay 15 gün hapis, 31 bin 200 TL adli para cezası verildi.

Kayseri 1. Ağır Ceza Mahkemesi’nde farklı dosyalarda görülen davalarda tutuklu sanıklar A.P. ile S.D. ve avukatları hazır bulundu.

3 Ocak’ta Melikgazi Battalgazi Mahallesi’nde uyuşturucu ticareti yaptığı iddia edilen ve polis tarafından gözaltına alınarak tutuklanan A.P. mahkemede “Ben zehirlendim. Başkası da zehirlenmesin. Mahallenin yarısı içeride, hala dışarıda olanlar var. Hepsini yakalayın. Çok pişmanım” dedi.

Mahkeme heyeti yapılan yargılama sonucu tutuklu sanık A.P.’ye ‘uyuşturucu madde ticareti yapma’ suçundan 15 yıl 7 ay 15 gün hapis, 31 bin 200 TL adli para cezası verdi.

11 Ekim 2017’de ise yapılan operasyonda yakalanarak, adli mercilerce tutuklanan ve aynı mahkemede başka dosyada yargılanan S.P.’ye ise ‘uyuşturucu madde ticareti yapma’ suçundan 8 yıl 4 ay hapis, 16 bin 600 TL adli para cezası ile cezalandırıldı.