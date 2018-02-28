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Bennur Yıldırımlar: Kültür politikaları değiştirilemez olmalı

YAŞAM HABERLERİ  | 28.02.2018 17:32 | Son Güncelleme

  SİNEMA ve tiyatro oyuncusu Bennu Yıldırımlar, ülkelerde eğitim gibi, kültür politikasının da tek ve değiştirilemez olması gerektiğini söyledi.

Bennur Yıldırımlar: Kültür politikaları değiştirilemez olmalı

BURSA, (DHA)- SİNEMA ve tiyatro oyuncusu Bennu Yıldırımlar, ülkelerde eğitim gibi, kültür politikasının da tek ve değiştirilemez olması gerektiğini söyledi.
Bursa Barosu ve Çağdaş Gazeteciler Derneği Bursa Şubesi’nin ortaklaşa düzenlediği 'Yaşananlar Boşuna Değil-Perşembe Söyleşileri7nin konuğu tiyatro, sinema sanatçısı Bennu Yıldırımlar oldu. Avukat İzzet Boğa’nın moderatörlüğünü yaptığı söyleşide Bennu Yıldırımlar, Türkiye’de sanata verilen değeri ve sanata bakış açısını değerlendirirken, sinema ve dizi sektörüyle ilgili soruları yanıtladı.
Nilüfer Plaza 16'da gerçekleştirilen söyleşiye Bursa Barosu Başkanı Gürkan Altun, ÇGD Bursa Şube Başkanı Aykut Güngör, avukatlar, gazeteciler, sivil toplum örgütlerinin temsilcileri ve vatandaşlar katıldı. Tiyatro sanatının toplumun bir aynası gibi düşe kalka hayatına devam ettiğini dile getiren Yıldırımlar, yaşanan çelişkilerin sanata ve sanatçıya farklı zenginlikler kattığını vurguladı.
Ülkelerde eğitim gibi, kültür politikasının da tek ve değiştirilemez olması gerektiğine dikkati çeken Yıldırımlar, şunları söyledi:
“Sinema parasız olmuyor. Tiyatro öyle değil, daha samimi ve istediğiniz yerde yapabilirsiniz. Baskılar altındaki İran sineması var örneğin. Onlar ne kadar baskı görürlerse görsünler, kültürlerini, yaşadıklarını çeşitli anlatımlarla ekrana taşıyabiliyorlar. Kendini diğerleriyle özdeşleştirmeden kendi gibi olmayı başaran nadir kültürlerden. Onlar gibi olmayı başaramasak da en azından duygularımızı, bizi anlatabilen filmleri daha çok çekebileceğimize inanıyorum, çünkü bizim kadar kafası karışık, bizim kadar hikayesi olan fazla bir toplum olduğunu düşünmüyorum. Bir ülkenin eğitimi ve kültür temelleri iyi atılırsa oradan ilerleyebileceğine inanıyorum, ama burada bir sarsıntı var. O sarsıntıda yerinizi bulup bir yere bağlanmaya çalışıyorsunuz. Ancak ben umutsuz değilim, dönüşüyoruz, dönüştükçe başka yere doğru gidiyoruz ama sanatın içinde olmaya çalışan gençler hala geliyorlar. İnanıyorum ki umut bizden çok da uzakta değil."
Söyleşinin sonunda Bursa Barosu Başkanı Gürkan Altun ve ÇGD Bursa Şubesi Başkanı Aykut Güngör, Bennu Yıldırımlar’a plaket verdi.

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Bennur Yıldırımlar: Kültür politikaları değiştirilemez olmalıBennur Yıldırımlar: Kültür politikaları değiştirilemez olmalı

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