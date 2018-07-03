Benzin tankeri devrildi, sürücü yanarak can verdi

Hasan BÖLÜKBAŞ/AKSARAY, (DHA)- AKSARAY'da benzin tankerinin şarampole devrilip alev alması sonucu meydana gelen kazada sürücü Adnan Alıç (47) yanarak can verdi.
Kaza, saat 19.00 sıralarında Aksaray-Ankara karayolunun 50'nci kilometresinde meydana geldi. Ankara'dan Aksaray istikametine giden Adnan Alıç idaresindeki 01 DEK 23 plakalı benzin dolu tanker, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrildi. Kazanın hemen ardından başlayan yangın kısa sürede tüm tankeri sardı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesi sonrası yangın söndürülerek kontrol altına alındı. Tankeri kontrol eden ekipler sürücü Adnan Alıç'ın yanarak hayatını kaybettiğini tespit etti. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.
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