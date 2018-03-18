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Benzini bitince başka otomobil çaldı

YAŞAM HABERLERİ  | 18.03.2018 12:15 | Son Güncelleme

DÜZCE'nin Gölyaka ilçesinde, çaldığı otomobilin yakıtı bitince, başka bir otomobil çalan E.G.

Benzini bitince başka otomobil çaldı

Tezcan SOLMAZ/DÜZCE, (DHA)- DÜZCE'nin Gölyaka ilçesinde, çaldığı otomobilin yakıtı bitince, başka bir otomobil çalan E.G. gözaltına alındı.
Gölyaka ilçesi Hacı Yakup köyünde oturan D.T.'ye ait 81 GB 407 plakalı otomobil çalındı. İhbar üzerine harekete geçen jandarma ekipleri, otomobili Gölormanı köyü yakınlarında terk edilmiş buldu. Bir süre sonra Gölormanı köyünde B.Z.'ye ait 81 DC 137 plakalı otomobilin çalındığı ihbarı yapıldı. Yapılan aramada B.Z.'ye ait otomobil de terk edilmiş olarak bulundu.
Jandarma ekipleri, güvenlik kamerası görüntülerinden araçları E.G.'nin çaldığını belirledi. Düzenlenen operasyonla E.G. gözaltına alındı.
E.G. ifadesinde, çaldığı otomobilin benzini bitince onu bırakıp, diğer otomobili çaldığını, bir süre gezdikten sonra aracı terk ettiğini söyledi.
E.G.'nin jandarmadaki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.

FOTOĞRAFLI

Benzini bitince başka otomobil çaldı

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