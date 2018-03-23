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Beraat eden Iraklı DEAŞ sanığı: “DEAŞ bana işkence yaptı”

YAŞAM HABERLERİ  | 23.03.2018 13:31 | Son Güncelleme

Kayseri’de ‘DEAŞ terör örgütü üyesi olma’ suçundan tutuklu yargılanan Irak uyruklu iki sanık beraat etti.

Kayseri’de ‘DEAŞ terör örgütü üyesi olma’ suçundan tutuklu yargılanan Irak uyruklu iki sanık beraat etti. Sanıklardan biri, DEAŞ zulmünden kaçtığını söylerken, diğer sanık “DEAŞ’lılar beni yakaladılar. 6 gün boyunca onların cezaevinde işkence gördüm. Suriye sınırında yine yakaladılar ve 99 kırbaç vurdular” dedi.
14 Şubat 2018’de Kayseri TEM Şube Müdürlüğü ekipleri DEAŞ terör örgütünün eylemsel faaliyetlerinin deşifre edilmesi çalışmaları kapsamında, Irak uyruklu Abdurrahman Ahmad Shakır ile İsmail Muhammed Al İsmail’i yakaladı. İki şüpheli çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.
Kayseri 2. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davada tutuklu sanıklar Abdurrahman Ahmad Shakır ile İsmail Muhammed Al İsmail ve avukatları hazır bulundu.
“DEAŞ ZULMÜNDEN KAÇIYORDUM”
Türkiye’ye kaçak yollarla giren tutuklu sanık Abdurrahman Ahmad Shakır, savunmasında “Ben DEAŞ’lı değilim, DEAŞ’ı da sevmem. Irak’ta ailem ile yaşardım, market işletirdim. 2017’nin 10’uncu ayında Hatay üzerinden kaçak Türkiye’ye girdim. Türkiye üzerinden de Almanya’ya gidecektim. DEAŞ zulmünden kaçıyordum. İsmail de eşimin amcası olur. O benden daha önce geldi. Irak’ta sokakta yürürken uçaktan atılan bir şeyin parçası sol koluma geldi, sol kolumdaki yaranın nedeni budur. DEAŞ bize zarar verdi” diye konuştu.
“DEAŞ’TAN 99 KIRBAÇ YEDİM”
DEAŞ’tan kaçarken Irak’ta yakalandığını ve işkence gördüğünü söyleyen tutuklu sanık İsmail Muhammed Al İsmail ise “DEAŞ ile bir bağlantım yok. Irak’ta her yeri kapatmışlardı. Ailem Erbil’de oturduğu için Suriye, Türkiye ve Erbil’e gidecektim. Irak hükümetine gideceğim sıra DEAŞ’lılar beni yakaladılar. 6 gün boyunca onların cezaevinde işkence gördüm. Suriye sınırında yine yakaladılar ve 99 kırbaç vurdular, pasaportumu aldılar” ifadelerini kullandı.
Mahkeme heyeti yapılan yargılama sonucu tutuklu iki sanığın delil yetersizliğinden beraatlarına karar vererek, tahliye etti.

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