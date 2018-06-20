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Beraatten sonra gaybubet evinde yakalanan yüzbaşı: Televizyon kurmaya gittim

YAŞAM HABERLERİ  | 20.06.2018 14:06 | Son Güncelleme

KONYA'da yargılandığı 'MAK Timi' davasından beraat ettikten 10 gün sonra FETÖ/PDY'nin 'gaybubet evinde' yakalanan, eski yüzbaşı Kenan Ş. tutuklandı.

Beraatten sonra gaybubet evinde yakalanan yüzbaşı: Televizyon kurmaya gittim

Tolga YANIK/KONYA, (DHA)- KONYA'da yargılandığı 'MAK Timi' davasından beraat ettikten 10 gün sonra FETÖ/PDY'nin 'gaybubet evinde' yakalanan, eski yüzbaşı Kenan Ş. tutuklandı. Kenan Ş.'nin ifadesinde, yakalandığı eve, sattığı televizyonu kurmak için gittiğini ve burada birlikte yakalandığı 2 kişiyi tanımadığını ileri sürdüğü belirtildi.
Konya Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü FETÖ/PDY soruşturma kapsamında, örgütün 'gaybubet evleri’ olduğu belirlenen adrese 10 Haziran günü saat 01.00 sıralarında operasyon düzenlendi. Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerinin merkez Selçuklu ilçesindeki bir sitedeki daireye yaptığı baskında, FETÖ'nün 'askeri mahrem yapılanmasında 'müdür' pozisyonunda bulunan Mehmet A., Mehmet K. ve yargılandığı MAK Timi davasında 'darbe teşebbüsüne yardım' suçundan beraat eden, yüzbaşıyken mesleğinden ihraç edilen Kenan Ş. yakalandı. Mehmet A.'nın üzerinden 1, Mehmet K.'nin üzerinden de 3 sahte kimlik çıktı. Evde yapılan aramada ise örgüt mensuplarının şifreli haberleşme programı 'ByLock'tan sonra kullandığı 'Falcon' isimli uygulamanın yüklü olduğu 5 cep telefonu, 8 bin dolar, 18 bin lira ve örgüt tarafından dağıtılan, marketlere ait alışveriş kartları ele geçirildi. Şüpheliler, sağlık kontrolünden geçirildikten sonra emniyete götürüldü.
10 GÜN ÖNCE BERAAT ETMİŞTİ
Darbe girişimi gecesi, izindeyken memleketi Malatya'dan Konya'ya gelen Kenan Ş., 3'üncü Ana Jet Üs Komutanlığı'nda, üzerinde üniformasıyla yakalanmıştı. Tutuklanan ve Konya 6'ncı Ağır Ceza Mahkemesi'nde 'darbeye teşebbüse yardım' suçundan yargılanan Kenan Ş., geçen şubat ayında tahliye olduktan sonra 31 Mayıs günü görülen duruşmada beraat etmişti.
O EVE TELEVİZYON KURMAK İÇİN GİTMİŞ
Beraat ettikten 10 gün sonra örgütün gaybubet evinde yakalanan Kenan Ş., ifadesinde, mesleğinden ihraç edildiği için maddi anlamda sıkıntı yaşadığını ve bunun için eşyalarını satmak için ikinci el eşya satan bir işyerine gittiğinde Mehmet K. ile tanıştığını söyledi. Televizyonu Mehmek K.'ya sattığını ileri süren Kenan Ş.'nin, ''Mehmet K., akşam geç saatlerde televizyonu almak için evime geldi ve arabası olmadığını, araç bulamadığını söyleyerek benden yardım istedi. Ben de kendi aracımla televizyonu götürebileceğimi söyleyerek Mehmet K. ile Bosna Hersek Mahallesi'ndeki evine gittik. Satışını yaptığım televizyonu kendi aracımla götürdüm. Daha sonra Mehmet K., benden televizyonunun kurulumu için yardım istedi. Eve girdiğimde ilk defa gördüğüm ve adını daha sonra emniyette öğrendiğim Mehmet A. da oradaydı'' diye konuştuğu belirtildi.
Televizyonun kurulumunu yaparken polisin eve geldiğini belirten Kenan Ş., ''Evde televizyonun kurulumunu yaparken kapının zili çaldı. Daha sonra polisler içeriye girerek bizi gözaltına aldı. Benim bu evde bulunma sebebim, satmış olduğum televizyonun kurulumunu yapmak içindi. Evde bulunan Mehmet A. ve Mehmet K.'nin ne iş yaptıklarını bilmiyorum. Bu kişilerin FETÖ/PDY mensubu ve firarisi olduğunu kesinlikle bilmiyordum. Aynı evde bulunmam tamamen tesadüfidir. Bu evin FETÖ/PDY yapılanmasına ait olup olmadığını da bilmiyorum. Bu kişilerin FETÖ/PDY yapılanması mensubu şahıslar olduğunu bilseydim, kesinlikle böyle bir hata yapmazdım" dediği öğrenildi.
Kenan Ş., Mehmet A. ve Mehmet K., işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

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