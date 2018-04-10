Beraber alkol aldığı arkadaşını göğsünden bıçakladı

Zonguldak’ta bir kişi, alkol aldığı yanındaki arkadaşını göğsünden bıçakladı. Göğsünden yaralanarak hastaneye kaldırılan şahsın hayati tehlikesinin olduğu öğrenildi.
Olay, akşam saatlerinde Yayla Mahallesi Liman Caddesi’nde yıkılan eski çekeklerde meydana geldi. İddiaya göre; Ü.Ç. ve 54 yaşındaki Hüseyin Şentürk, birlikte alkol almaya başladı. Bir süre sonra ikili arasında tartışmaya çıktı. Tartışmanın uzaması üzerine alkolün de etkisiyle Ü.Ç. masada bulunan ekmek bıçağı ile Şentürk’ü göğsünden bıçakladı. Kalbine yakın mesafeden bıçaklanan Şentürk, ihbar üzerine olay yerine gelen ambulans ile Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesine kaldırıldı. Hayati tehlikesi olduğu öğrenilen Şentürk, buradaki ilk müdahalenin ardından Bülent Ecevit Üniversitesi Uygulama ve Araştırma Merkezine kaldırıldı.
Olayı gerçekleştirdikten sonra kaçan Ü.Ç. ise polis ekipleri tarafından kısa sürede yakalanarak Zonguldak İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğüne götürüldü.
Türk Halk Müziği sanatçısı Esat Kabaklı kaza geçirdi!
ABD'den yeni hamle: Savaş gemileri Akdeniz'e sevk ediliyor!
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Petrol zengini Müslüman ülkelere sesleniyorum
İstanbullulara kötü haber! 3 ay boyunca...
Akşener'den Erdoğan'a çok sert sözler: Bu Habur rezaletini de aşmıştır!
ABD, Menbiç'te yeni bir askeri üs kurdu
10 yaşındaki oğlunu canice öldüren baba mahkemeye böyle seslendi: Ben bu acıya dayanamıyorum. İdamımı istiyorum
Karamollaoğlu'ndan "ittifak" açıklaması! 'Anlaştık' dedi tarih verdi!
Süpermarket çalışanı genç kızın Kim Kardashian'ı aratmayan hayatı çete çökertti!
Yerküredeki göç tarihini değiştirecek 85 bin yıllık keşif!
Kanser artık ürkütmüyor! Erken teşhis hayat kurtarıyor
Apple'ın yeni bombası işte böyle olacak!
Ne iPhone X ne Galaxy S9: Huawei Mate 20 AnTuTu’yu salladı
Okuyucu Yorumları 0 yorum