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Berat, YHT hattında elektrik akımına kapılarak yaralandı

YAŞAM HABERLERİ  | 13.06.2018 15:31 | Son Güncelleme

KONYA'da yük treniyle taşıdıkları biçerdöverleri, garda verilen molada yağlamak isteyen Berat Sarıçam (17), Yüksek Hızlı Tren (YHT) hattındaki elektrik akımına kapıldı.

Berat, YHT hattında elektrik akımına kapılarak yaralandı

Tolga YANIK/KONYA, (DHA)- KONYA'da yük treniyle taşıdıkları biçerdöverleri, garda verilen molada yağlamak isteyen Berat Sarıçam (17), Yüksek Hızlı Tren (YHT) hattındaki elektrik akımına kapıldı. Vücudunun büyük bölümünde yanıklar oluşan Sarıçam, hastaneye kaldırıldı.
Olay, bugün saat 13.15 sıralarında Konya Garı'nda meydana geldi. Berat Sarıçam, Adana'dan Balıkesir'e, yük treniyle taşıdıkları biçerdöverleri, mola verilen Konya Garı'nda yağlamak istedi. Biçerdöverin üstüne çıkan Sarıçam, YHT hattındaki elektrik akımına kapıldı. Vücudunun büyük bölümünde yanıklar oluşan Sarıçam, çağrılan ambulansla Meram Eğitim Uygulama ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

FOTOĞRAFLI

Berat, YHT hattında elektrik akımına kapılarak yaralandı

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