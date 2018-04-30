Beratcan'ın ağabeyinin velayeti annesine verildi

İstanbul Kartal’da 9 Mart 2016 günü kaybolduktan sonra Tuzla’da ormanlık alanda cesedi bulunan 10 yaşındaki Beratcan Karakütük’ün öldürülmesi tüm Türkiye’yi derinden sarstı. Sır perdesi günler sonra aralandı, Beratcan’ı annesi Türkan Karakütük’ün servisçi sevgilisi Ersin Kaşıkçı’nın vahşice katlettiği ortaya çıktı. Kaşıkçı’nın yanı sıra anne Karakütük hakkında ‘kasten adam öldürmeye azmettirme’ suçundan dava açıldı. Yargılama süresince çift birbirini suçladı. Türkan Karakütük yasak aşkı eşi ve çocuğunun bildiğini ve sevgilisini azmettirmediğini söyledi. Kaşıkçı ise anneyi suçlayarak Beratcan’ın ilişkilerini öğrenmesi üzerine öldürme emrini annenin verdiğini iddia etti. Gazete Habertürk'ten Arzu Kaya'nın haberine göre dava sonunda Türkan Karakütük beraat etti, sevgilisi ağırlaştırılmış müebbet ve 6 yıl hapse çarptırıldı.

BABA ÇOCUĞUNU İSTEDİ



Eşine dava açıldıktan sonra mahkemenin yolunu tutan Beratcan’ın babası Ergün Karakütük, eşinden boşanmak istedi. Karakütük, eşinin kendisini aldatması ve oğlunun ölümünü gerekçe göstererek 16 yaşındaki diğer oğlu B.K.’nın velayetinin kendisine verilmesini talep etti.