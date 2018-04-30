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Beratcan'ın ağabeyinin velayeti annesine verildi

YAŞAM HABERLERİ  | 30.04.2018 08:00 | Son Güncelleme

10 yaşındaki Beratcan'ın kaybolduktan 15 gün sonra cansız bedeni bulunmuştu. Katil, sevgilisi olan annenin kendisini azmettirdiğini söyledi. Baba, cinayet davasında beraat eden anneye boşanma davası açtı. Mahkeme, Beratcan’ın ağabeyinin velayetini ise çocuğun isteği doğrultusunda anneye verdi.

İstanbul Kartal’da 9 Mart 2016 günü kaybolduktan sonra Tuzla’da ormanlık alanda cesedi bulunan 10 yaşındaki Beratcan Karakütük’ün öldürülmesi tüm Türkiye’yi derinden sarstı. Sır perdesi günler sonra aralandı, Beratcan’ı annesi Türkan Karakütük’ün servisçi sevgilisi Ersin Kaşıkçı’nın vahşice katlettiği ortaya çıktı. Kaşıkçı’nın yanı sıra anne Karakütük hakkında ‘kasten adam öldürmeye azmettirme’ suçundan dava açıldı. Yargılama süresince çift birbirini suçladı. Türkan Karakütük yasak aşkı eşi ve çocuğunun bildiğini ve sevgilisini azmettirmediğini söyledi. Kaşıkçı ise anneyi suçlayarak Beratcan’ın ilişkilerini öğrenmesi üzerine öldürme emrini annenin verdiğini iddia etti. Gazete Habertürk'ten Arzu Kaya'nın haberine göre dava sonunda Türkan Karakütük beraat etti, sevgilisi ağırlaştırılmış müebbet ve 6 yıl hapse çarptırıldı.

BABA ÇOCUĞUNU İSTEDİ

Eşine dava açıldıktan sonra mahkemenin yolunu tutan Beratcan’ın babası Ergün Karakütük, eşinden boşanmak istedi. Karakütük, eşinin kendisini aldatması ve oğlunun ölümünü gerekçe göstererek 16 yaşındaki diğer oğlu B.K.’nın velayetinin kendisine verilmesini talep etti.

‘ANNEMLE YAŞAMAK İSTİYORUM’

Babanın avukatı Hicran İlhan da velayetin kendilerine verilmemesi halinde çocuğun Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı’na bağlı bir yurtta kalmasını istedi. B.K. ise “Annemle beraber yaşamak istiyorum” dedi. Anadolu Aile Mahkemesi, tarafların boşanmasına karar verdi. Davacı babanın talebinin aksine 16 yaşındaki B.K.’nın isteğini dikkate alan mahkeme, velayeti anneye verdi. Ayın belli günlerinde babanın çocuğu ile ilişki kurabilmesine hükmeden mahkeme, B.K.’nın bakımı için de aylık 200 TL nafakanın babadan alınıp anneye verilmesini kararlaştırdı.

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‘BERAAT VE ÇOCUĞUN TALEBİ ÖNEMLİ’

Kararı değerlendiren Avukat Hicran İlhan, anne hakkında cinayet davasında verilen beraat kararının kesinleşmediğini belirterek şunları söyledi: “Çocuğun görüşü velayet davalarında önemli. 15 yaşından sonra çocuğun iradesine itibar edilir. Zorla ne Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı’na bağlı bir yurtta barındırabilirsiniz, ne de baba yanında tutabilir. Çocuğun iradesi anneden yana oldu. Mahkeme aslında kararsız kaldı. Reşit olmasına az bir süre kaldığı için bu şekilde bir uygulamaya gitti. Annenin beraat kararını Yargıtay’a taşıdık. Annenin beraat kararı olmasaydı mahkeme anneye velayeti vermezdi.”

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Anahtar Kelimeler:
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Okuyucu Yorumları 6 yorum
nasıl ya hem kocasını aldatacak hem çocuğunu öldürtecek hemde beraat kararı çıkacak yazık bu kararı verene yazıklar olsun
MAHKEME OLMANIN GÜVENİLİRLİĞİNİ ÖZELLİKLE ÇOCUKLAR ALEYHİNE KÖTÜYE KULLANIYORLAR . BU TİP KARALAR YÜZÜNDEN PEK ÇOK KÖTÜ OLAYLAR YAŞANDI HALK BUNLARI YAŞAMAK ZORUNDA DEĞİL ÇOCUĞU KORUYACAĞINA KANUN BİRİNİN ÖLÜMÜNE SEBEB OLDU DİĞERİNEDE SEBEBOLSUN DİYE KULLANILMAKTA .BOŞUNA ADALET YÜRYÜŞLERİ YAPILMIYOR
Çocuk duygusal davranmış 18 yaş altı , yarın başka birini bulup senide katlettirirse yazık olur , bu soysuz kadın ceza bile almadı zinadan dolayı hem itiraf resmide var , eşe kendi tazminat vs ödemesi gerek halbuki kamu vicdanı haricinde bide nafaka bağlamışlar adamcağıza
ÇOCUĞUN TALEBİ ÖNEMLİ İMİŞ ÇOCUK SANKİ 18 YASINDADA KENDİ RÜŞTÜNÜ İSPATLAYIP KARAR VERME EHLİYETİNİ ELE ALMIŞ GİBİ KONUŞUYOR MAHKEME . ÇOCUĞA SORULUR FİKRİ GÖZ ÖNÜNDE BULUNDURURLUR FAKAT DİĞER HUKUKİ ŞEARTLAR UYGUN DEĞİLSE ÇOCUK İSTESEDE VEWRİLMEZ ÇOCUĞA PSİKOLOJİK DESTEK VERİLİP ALIŞTIRILIR. ÇOCUK TERCİH ETMEDİĞİ İKİNCİ VELİSİNE BIRAKILIR. MAHKEME SUÇSUZ BULDU DİYE BU ŞAHIS BAZIOLAYLARIN İÇİNDE DEĞİL DİYEMEYİZ VE BU OLAYLAR VELAYETİN KESİN ALINMASINI GEREKTİREN NEDENLER. EVLİLİK DIŞI İLİŞKİ KENDİ ÇOOCUĞUNU ÖLDÜREN ADAMLA BİRLİKTE OLMASI... MAHKEMELER VERDİKLERİ KARALARLA İYİNİYETTEN ÇOK MA
akmahkeme katil akanneye bi kurban daha vermiş
bu nasıl adalet oluyor öz çoçuğunun ölümüne sebebiyet veren bir anneye nasıl ikinci çoçuğununda bakımını anneye verile bilir bunu harbiden birirleri bana anlatsaydı nasıl oldu bu iş. hakim ve savcılarımızamı yoksa çoçuğun istediği anneyemi inanlalım kim suçlu burda babamı yoksa iki baçak arasına sahip çikamayan ve aynı zamanda öz çoçuğunu gözleri onunde iki baçak arasına aldığı şerefsize öldürtmeyi beceren öz anneyemi böyle adalet varsa o adalet batsın ikinci çoçuğuda ikinci sevgilisine öldürmesse şereflidir bu anne bakın görün böyle annelere nalet olsun
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