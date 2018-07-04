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Berber dükkanının önünde fenalaşıp, öldü

YAŞAM HABERLERİ  | 04.07.2018 19:47 | Son Güncelleme

KONYA'nın Ereğli ilçesinde, berber dükkanın önünde otururken fenalaşan Cumali Andıç (28), kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Berber dükkanının önünde fenalaşıp, öldü

Atilla ATMACA/EREĞLİ (Konya), (DHA)- KONYA'nın Ereğli ilçesinde, berber dükkanın önünde otururken fenalaşan Cumali Andıç (28), kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.
Olay, saat 17.00 sıralarında Namık Kemal Mahallesi Anıt Caddesi'nde meydana geldi. Tıraş olduktan sonra berber dükkanının önünde oturan Cumali Andıç, bir anda fenalaşarak yere yığıldı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Ambulansla Ereğli Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Andıç, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Cumali Andıç'ın ölüm nedeni, yapılacak otopsi sonucu netlik kazanacak.

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