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Berberde uyuşturucu madde satan şüpheli tutuklandı

YAŞAM HABERLERİ  | 01.06.2018 19:48 | Son Güncelleme

SAMSUN'un İlkadım ilçesinde, berberde uyuşturucu madde sattığı iddia edilen Mehmet Ali K., tutuklandı.

Berberde uyuşturucu madde satan şüpheli tutuklandı

Hakan AKGÜN/SAMSUN, (DHA)- SAMSUN'un İlkadım ilçesinde, berberde uyuşturucu madde sattığı iddia edilen Mehmet Ali K., tutuklandı.
Samsun Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İlkadım ilçesi Reşadiye Mahallesi'nde Mehmet Ali K.'nın berberde uyuşturucu sattığı bilgisi alarak şüpheliyi takibe aldı. Şüphelinin fiziki temas kurarak görüştüğü 2 şahıs üzerinde arama yapan polis 1 paket bonzai ele geçirdi. Ardından Mehmet Ali K.'yı yakalayan polis, yaptığı üst aramasında 4 parça halinde toplam 4,26 gram bonzai ve 3 uyuşturucu hap ele geçirdi. Gözaltına alınan ve emniyetteki işlemlerinin ardından bugün adliyeye sevk edilen şüpheli çıkartıldığı mahkemece tutuklandı.

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