Berberden şehit aileleri için örnek davranış

Tekirdağ’ın Malkara ilçesinde bir berber, şehit ailelerinden tıraş ücreti almayacağını söyledi.

Uzun yıllardır Camiatik Mahallesi 14 Kasım Caddesi üzerinde berberlik yapan İbrahim Şengider, gösterdiği örnek davranışıyla herkesin takdirini topladı. Her gün iş yerine takım elbiseyle gelen Şengider, işine özen gösterdiğini ve titizlikle yaptığını ifade etti.

Şehit ailelerinin her zaman yanında olduğunu belirten İbrahim Şengider, "Kahramanlarımız, vatanı uğruna şehit düştü. Acısını hepimiz paylaşıyoruz. Şehit ailelerimizden tıraş ücreti almayacağım. Biz denize küçük bir taş attık, herkesin az da olsa bizim gibi şehit ailelerine destek vermeleri gerekir" diye konuştu.