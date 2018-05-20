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Berkay öldü vicdansız sürücü kayıplara karıştı

YAŞAM HABERLERİ  | 20.05.2018 14:18 | Son Güncelleme

FATİH'te e sokak arasında seyir halindeki bir araç, 3 yaşındaki Berkay Toksoy’a çarptıktan sonra hızla olay yerinden kaçtı.

Berkay öldü vicdansız sürücü kayıplara karıştı

Murat SOLAK/İSTANBUL,(DHA) FATİH'te e sokak arasında seyir halindeki bir araç, 3 yaşındaki Berkay Toksoy’a çarptıktan sonra hızla olay yerinden kaçtı. Minik Berkay, kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Kaza anı güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

Kaza, geçtiğimiz günlerde Yavuz Sultan Selim Mahallesi Karadeniz Caddesi'nde maeydana geldi. İddialara göre, dedesi Bahattin Toksoy’un alışverişi için götürdüğü caddedeki bakkalın önünde bekleyen 3 yaşındaki BerkayToksoy'a caddeden geçen bir araç hızla çarptı. Çarpmanın etkisiyle minik Berkay metrelerce sürüklendi. Kazaya karışan araç ise olay yerinden hızla uzaklaştı. O sırada kanlar içinde yerde yatan torununu bir motosiklet sürücüsüne veren dede Toksoy, bi ran önce torunun hastaneye yetiştirilmesini istedi. Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne götürülen minik Berkay, yoğun bakıma alınmak oradan başka bir hastaneye sevk edilirken yapılan tüm müdahalelere rağmen yolda hayatını kaybetti.

KAZA ANI SANİYE SANİYE KAMERADA

Minik Berkay'ın hayatını kaybettiği kaza güvenlik kameralarına da yansıdı. Görüntülerde cadde hızla seyreden araç, minik çocuğa çarpıyor. Sürücü, hiçbir şey olmamış gibi daha hızlı bir şekilde yolunda devam ederek olay yerinden hızla uzaklaşıyor.

BİZ BUNU CİNAYET SAYIYORUZ

Acılı baba Adnan Toksoy,"Burada caddede oldu. çocuğum 3,5 yaşındaydı. Dedesi bakkala götürmek için çıkarmış evden. Arabanın sürati çoktu. Çocuğa çarptığı gibi durmadı. Biz bunu cinayet olarak sayıyoruz. Vurup kaçması bir cinayettir. Çocuğum motosikletle hastaneye götürülmüş. Çarpan kişi çocuğumu alıp arabasına koysaydı, çocuğum hayatta olabilirdi. Maalesef çocuğum motosikletle hastaneye gittiği için hem beyin kanaması hem de iç kanama geçirmiş. Vuran kişinin tutuklanıp içeride olduğu söyleniyor ama şu an net bir bilgi yok elimizde" dedi.

HİÇ DURMADILAR

Minik Berkay'ın dedesi Bahattin Toksoy, "Bu kaza değil. Ben de 30 yıllık şoförüm. Bu cinayettir. Bari dur. Ben motosiklet bularak onu hastaneye götürdüm. Arabayla götürseydi belki kurtarabilirdi. Kaçtı hiç durmadılar. 2 kız, 2 erkek frene bile dokunmadılar. Bu insan ceza yesin. Benim canım yandı başka anaların ciğeri yanmasın" şeklinde konuştu.

(FOTOĞRAF)

Berkay öldü vicdansız sürücü kayıplara karıştıBerkay öldü vicdansız sürücü kayıplara karıştıBerkay öldü vicdansız sürücü kayıplara karıştı

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