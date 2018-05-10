Berkin Elvan Davası'nda tanıklar dinlendi...

Özden ATİK/İSTANBUL,(DHA)-GEZİ Parkı eylemlerine ilişkin Okmeydanı'nda çıkan olaylarda 16 Haziran 2013'te kafasına gaz kapsülü isabet eden ve 269 gün sonra tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden Berkin Elvan'ın öldürülmesine ilişkin davada tanıklar dinlendi. Olay sırasında görevli amir olduğu öne sürülen dönemin komiseri K.E.H. tanık olarak verdiği ifadesinde, "Ben iki yan sokakta görevliydim. O grubun amiri değilim ve hatırlamıyorum " dedi.

İstanbul 17. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya, Berkin Elvan'ın annesi Gülsüm Elvan, babası Sami Elvan ile avukatları katıldı. Van'da görevli sanık polis F.D. ise, duruşmaya Sesli ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı. Dosyaya gelen evraklar arasında Jandarma Kriminal tarafından hazırlanan ve görüntülerdeki kişinin (yüzde 75 oranında) kuvvetle muhtemel aynı kişi (sanık F.D.) olduğunu kanaatine varıldığı yönündeki raporun da geldiği belirtildi.

Duruşmada olay sırasında görevli amir olduğu öne sürülen komiser K.E.H. de tanık olarak dinlendi. Ankara'dan Sesli ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile ifadesi alınan K.E.H., "Olayların üzerinden uzun süre geçti. Görevlendirme ile o bölgeye gittim. Görüntülerde kendimi gördüm. Sanığı tanımıyorum. Gazcı polisleri olay bölgesine kimin yönlendirdiğini hatırlamıyorum. Ben iki yan sokakta görevliydim. Ben görüntülerde gazcı polislere ne söylediğimi hatırlamıyorum. Ben onlara bir talimat vermedim. Ben o grubun amiri değilim ve hatırlamıyorum. Benim o bölgede olmam normal" dedi.

Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde memur olarak görev yapan Cahit Turan ise, tanık olarak verdiği ifadesinde, "Olay günü nöbetçi memur olarak çalışıyordum. Ben Berkin Elvan'ı görmedim. Benden önceki memur Berkin'in kıyafetlerini teslim almış. Ben geldiğimde görevli hemşire 4 ya da 7 tane torpil getirdi. Tutanak hazırlandı ve ben teslim aldım. Ben sadece tutanağı aldım. Torpillerin Berkin'in üzerinden çıktığını söylediler" dedi. Diğer dinlenen tanıklar ise, görüntülerin açık ve net olmadığı için görüntülerdeki kişileri teşhis edemediklerini söyledi. Tanıklar ayrıca üzerinden çok süre geçtiği için olayı tam olarak hatırlamadıklarını da söylediler. Duruşmaya ara verildiği sırada anne Gülsüm Elvan, sinir krizi geçirdi. "Yürüyüş yoktu. Neden ateş ettiniz. Pazar günü anneler günü" diyerek bağırdı. Elvan ailesinin avukatları sanığın tutuklanmasını talep etti. Mahkeme ara kararını açıklamak üzere duruşmaya ara verdi.

