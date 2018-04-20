Berlin’de II. Dünya Savaşı’ndan kalma 500 kiloluk bomba etkisiz hale getirildi

Almanya’nın başkenti Berlin’de II. Dünya Savaşı’ndan kalma 500 kiloluk bomba uzmanlar tarafından etkisiz hale getirildi. II. Dünya Savaşı’nda Berlin’e atılan fakat patlamamış halde yer altında bulunan yarım tonluk bombadan dolayı büyük çaplı bir tahliye gerçekleştirildi.

Almanya’nın başkenti Berlin’de II. Dünya Savaşı’ndan kalma 500 kiloluk bomba dolayısıyla yaklaşık 10 bin kişinin evlerini terk etmek zorunda kaldığını açıklayan yetkililer çalışmaların bugün saat 15.00’e kadar süreceğini belirtti.

Berlin Merkez Tren Garı Hauptbahnof yakınında bulunan bombayı etkisiz hale getirmek için tazyikli su pompaları kullanılacağını belirten yetkililer, bu şekilde bombanın çelik fünyesinin söküleceğini açıkladı.

Yaklaşık 3 bin bomba, el bombası ve patlayıcı cephane malzemesinin şehrin altında bulunduğunu açıklayan belediye yetkilileri, 2010 yılındaki 3 itfaiye görevlisinin ölümüyle sonuçlanan imha işleminden sonra tahliye ve etkisiz hale getirme çalışmalarında daha titiz davrandıklarını belirtti. Günlük 300 bin kişinin giriş çıkış yaptığı Hauptbahnof’da trenlerin öğleden sonra faaliyete geçecekleri açıklandı.